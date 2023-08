WhatsApp Messenger se viene actualizando con frecuencia para agregar nuevas herramientas en su plataforma de mensajería instantánea, algunas más complejas que otras, como por ejemplo: el desbloqueo de la cuenta con huella digital o reconocimiento facial; soporte multicuenta, envío de fotos y videos en calidad HD, etc., sin duda son funciones que mejoran la experiencia del usuario al momento de chatear, sin embargo, estas actualizaciones provocan que algunos dispositivos móviles dejen de ser compatibles con el aplicativo de Meta.

Lo mismo ocurre con WhatsApp Plus, la versión modificada o alterada de WhatsApp Messenger, esta se caracteriza por tener opciones que ni siquiera la propia aplicación oficial ha desarrollado hasta la presente fecha, pero con cada actualización se hace más pesada y te pide nuevos requisitos para que puedas instalarla en un smartphone, ¿Quieres saber qué celulares son compatibles con la última versión del APK agosto 2023 (V40.30)? en Mag lo revelaremos a continuación.

Antes de comenzar, es necesario destacar que WhatsApp Plus está diseñado para los teléfonos con sistema operativo Android, asimismo, debes descargarla de página externas porque no se encuentra disponible en la Google Play Store. El proceso de instalación es manual y no automático.

Listado de móviles compatibles con WhatsApp Plus agosto 2023

El equipo debe tener Android 4.0 o versiones superiores .

. Espacio de almacenamiento suficiente para soportar 70 MB (recuerda que el APK pesará más conforme envíes y recibas archivos multimedia).

(recuerda que el APK pesará más conforme envíes y recibas archivos multimedia). Previamente debes conceder los permisos de administrador para instalar la aplicación manualmente.

Aún compatibles, pero dejarán de serlo en futuras actualizaciones de WhatsApp Plus

Huawei Honor 2.

Lenovo A660.

Huawei Ascend P1 LTE.

ZTE Grand X Pro.

Moto G.

Más años de compatibilidad

Toda la gama de Samsung de los últimos cinco años.

Toda la gama de ZTE de los últimos cuatro años.

Toda la gama de Motorola de los últimos cinco años.

Toda la gama de Redmi de los últimos cinco años.

Toda la gama de Xiaomi de los últimos cinco años.

Cómo eliminar el círculo negro que aparece en WhatsApp Plus V40.24

Lo primero será abrir WhatsApp Plus. Si observas el círculo negro, entonces procede a esto.

Anda a los tres puntitos de la esquina superior.

Luego deberás pulsar en “Configuración Plus”.

A continuación dirígete a Pantalla principal.

Ahora dirígete a Barra superior y busca la opción de “Ocultar mi foto”.

Tras ello reinicia WhatsApp con solo cerrarlo y abrirlo.

Y listo, el círculo negro de WhatsApp Plus habrá desaparecido.

Por lo general ese círculo tiende a colocar tu foto de perfil, pero si no cuentas con nada, entonces se verá negro.

Además este puede confundirse con la cámara frontal de tu equipo.

Cabe precisar que algunos WhatsApp Plus no cuentan con este círculo, por lo que debes tomar en consideración qué versión deseas descargar.

Síguenos en nuestras redes sociales: