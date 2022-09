WhatsApp es una de las aplicaciones que muchos usuarios gustan usar por la gran cantidad de funciones que tiene. Por ejemplo, se espera que agregue por fin la desaparición del “en línea” y hasta mejorar las comunicaciones grupales mediante las Comunidades.

Sin embargo, pese a que todavía no tiene la posibilidad de cambiar de color, ciertas personas gustan utilizar WhatsApp Plus , la app modificada de WhatsApp normal que no solo te permite mejorar tu privacidad, sino ocultarte para chatear sin necesidad de aparecer conectado. ¿Sabes por qué sale error? Aquí te lo contamos.

CÓMO SOLUCIONAR “NO SE INSTALÓ LA APP” EN WHATSAPP PLUS

Lo primero que debes hacer es verificar que no cuentas con WhatsApp normal en tu celular.

Para ello deberás desinstalar la aplicación a fin de que no genere interferencias.

Recuerda realizar una copia de seguridad para que así puedas rescatar tus chats.

Si eso no funciona, debes ir a los Ajustes de tu celular.

El problema a veces se debe a que todavía tienes WhatsApp normal instalado en tu celular. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Luego ingresa a Aplicaciones y busca si hay un archivo de WhatsApp.

Por lo general siempre queda uno. Lo mejor es eliminarlo y listo.

Asimismo, recuerda siempre haber descargado la última versión de WhatsApp Plus.

Si no la tienes, aquí te dejamos el enlace .

. Cuando tengas el APK más reciente simplemente instálalo y ya no tendrás errores.

CÓMO SABER SI WHATSAPP SE HA CAÍDO

Primero, ingresa a la siguiente página “ Downdetector ”, puedes acceder rápidamente haciendo clic aquí .

”, puedes acceder rápidamente haciendo clic . Se trata de un sitio web que te indica si hubo una hora pico en la que se registraron problemas en el aplicativo.

Escoge WhatsApp y te aparecerá un mapa estadístico con las notificaciones de problemas enviadas en las últimas 24 horas.

y te aparecerá un mapa estadístico con las notificaciones de problemas enviadas en las últimas 24 horas. Además, te informará el motivo del fallo y la hora exacta.

Si en WhatsApp te aparece un check de color amarillo, quiere decir que ha “Habido una interrupción”, el rojo significa que la app se ha caído en todo el mundo.

