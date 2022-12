¿Vas a instalar WhatsApp Plus ? Si bien existen varios riesgos sobre el APK, algunos usuarios no pueden instalar con normalidad la aplicación modificada. ¿Qué es lo que debes hacer para que no te salga error? Aquí te lo contamos.

En WhatsApp Plus puedes encontrar infinidad de detalles como la posibilidad de cambiar el color completo de la plataforma, así como tener la opción para ocultar el famoso “en línea” y hasta el “escribiendo”.

Pero a veces cuando instentamos instalar el APK nos salta un mensaje de error o que se ha detectado una amenaza y no podemos seguir. Pues eso se acabó. Ahora realiza estos pasos para evitar cualquier falla.

Por qué no puedes instalar WhatsApp Plus: APK última versión

Recuerda que instalar aplicaciones de terceros, como WhatsApp Plus, no afectará tu celular, pero sí puedes perder tus conversaciones:

Lo primero será descargar WhatsApp Plus.

Incluso puedes ingresar a esta web para poder obtener el APK.

para poder obtener el APK. Ahora ingresa a Google Play.

Pulsa sobre tu foto de perfil y allí a Play Protect.

Presiona sobre la rueca y desactiva esas dos opciones de Google Play.

La primera es para analizar todas las apps instaladas y la otra sirve para detectar apps dañinas.

Ahora intenga nuevamente en instalar WhatsApp Plus.

En ese momento verás que puedes instalar la app con normalidad.

Estas son las opciones que debes desactivar en Google Play para instalar WhatsApp Plus. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Versiones oficiales del APK de WhatsApp Plus actualizado

WhatsApp Plus AlexMods V17: enlace

WhatsApp Plus Yessimods V23.20: enlace

WhatsApp Plus Abo2Sadam V11.20: enlace

WhatsApp Plus Heymods 21.10: enlace

