Hay varios usuarios que están destinados no a usar WhatsApp , sino la app modificada llamada WhatsApp Plus . Si bien esta ofrece características que no encuentras en la aplicación de Meta, hay ciertos detalles que debes saber antes de instalarla.

¿Te apareció el mensaje de “no se instaló la app”? Aquí lo solucionamos. Recuerda que si vas a usar WhatsApp Plus de ahora en adelante, debes conocer que dependerá de cada usuario si desea obtener mejoras o simplemente se somete a un posible baneo por parte de la compañía de Mark Zuckerberg.

CÓMO INSTALAR WHATSAPP PLUS CORRECTAMENTE

Si al momento de que abriste WhatsApp Plus te apareció “no se instaló la app”, entonces esto debes hacer.

Lo primero será ingresar a los Ajustes de tu celular.

Ahora pulsa sobre Aplicaciones.

En ese instante se te mostrarán todas las aplicaciones instaladas en tu celular.

Busca “WhatsApp”. Si te aparece un archivo bastante desconocido, simplemente dale en eliminar.

Recuerda que tienes que eliminar todos los archivos de WhatsApp normal para instalar con tranquilidad WhatsApp Plus. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)