WhatsApp Plus ha ganado popularidad en el mundo de las aplicaciones de mensajería debido sus funciones adicionales que no se encuentran en la versión oficial de WhatsApp. Esta modificación ofrece a los usuarios la posibilidad de cambiar temas, colores, fuentes y otras características de la interfaz, lo que brinda una experiencia visual única y adaptada a las necesidades de cada persona.

Sin embargo, esta popularidad viene acompañada de graves consecuencias, principalmente el riesgo de baneo por parte de WhatsApp. Dado que WhatsApp Plus no es una aplicación oficial y no está autorizada por la aplicación de Meta, el uso de esta versión no está respaldada por los términos de servicio de la plataforma.

Como resultado, los usuarios que eligen utilizar WhatsApp Plus corren el riesgo de ser suspendidos o bloqueados permanentemente de la plataforma, por ello, desde MAG te contamos qué hacer si este es tu caso.

Qué hacer si banearon tu cuenta por usar WhatsApp Plus

Si tu cuenta ha sido suspendida o bloqueada por utilizar WhatsApp Plus, es importante seguir algunos pasos para resolver la situación:

Primero, desinstala WhatsApp Plus de tu dispositivo. Esta aplicación, al no ser oficial, infringe los términos de servicio de WhatsApp, lo que puede llevar a la suspensión de tu cuenta.

Descarga la versión oficial de WhatsApp desde la tienda de aplicaciones correspondiente (App Store en iOS o Google Play Store en Android).

Una vez instalada la versión oficial, ábrela y sigue las instrucciones para verificar tu número de teléfono y restaurar tus chats.

Si tras esto verificas que tu cuenta fue suspendida, espera un período de tiempo determinado antes de intentar acceder nuevamente.

Asimismo, puedes ponerte en contacto con el soporte de WhatsApp a través de la aplicación. Puedes ir a “Ajustes” > “Ayuda” > “Contactar a Soporte”.

El soporte de WhatsApp te proporcionará indicaciones específicas sobre cómo resolver el problema. Es importante seguir sus recomendaciones para recuperar el acceso a tu cuenta.

Recuerda que el uso de aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus no solo puede llevar a la suspensión de tu cuenta, sino también a problemas de seguridad y privacidad, por lo que debes tomar tus precauciones.

