WhatsApp Plus es un programa modificado que trata de copiar a WhatsApp Messenger de Meta, no obstante, actualmente la primera tiene una mayor cantidad de funciones que la propia aplicación estable (oficial), por esta razón es que millones de usuarios se descargaron y migraron a la versión del APK desarrollado por “YesiiMods” o “Alexmods”.

El objetivo del servicio es el mismo, enviar mensajes de forma instantánea, realizar llamadas, videollamadas y publicar tus estados. Las historias de WhatsApp Plus se han vuelto un problema, ¿Por qué? debido a que algunos usuarios comparten videos en donde dicen palabras soeces o inapropiadas y justo te encuentras con el volumen del teléfono al 100%, pasando así un momento incómodo delante de las personas que están a tu alrededor.

Anteriormente, para reproducir estados sin sonido tenías que activar el modo silencio del smartphone, así ya no se escuchaba nada hasta que realices un toque en el botón de subir volumen (compruébalo), sin embargo, dicho método tenía su lado negativo, como por ejemplo: no sentir las llamadas telefónicas entrantes. Cuando la versión Plus se percató de este inconveniente, de inmediato desarrolló una opción para reproducir estados en silencio sin afectar al normal funcionamiento del dispositivo móvil.

Así puedes ver estados de WhatsApp sin sonido

Primero, ingresa a WhatsApp Plus en tu celular Android.

en tu celular Android. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se encuentran arriba a la derecha.

Accede al apartado “Plus configuración”.

El siguiente paso es oprimir en la sección “Pantalla principal”.

Toca la opción denominada “Estados”.

Desplázate hacia abajo y desactiva el interruptor que dice: “Reproducir estados con sonido”.

el interruptor que dice: “Reproducir estados con sonido”. Para escucharlos nuevamente solo presiona una vez el botón de subir volumen.

Descargar WhatsApp Plus 2023: última versión del APK

Debes seguir todos los pasos para evitar cualquier tipo de contratiempo.

Lo primero que tienes que hacer será eliminar WhatsApp por completo.

En este caso el truco consiste en que no debes realizar una copia de seguridad.

Si tienes una versión anterior de WhatsApp Plus tampoco debes hacer una copia de seguridad, solamente instala el APK encima.

Para poder descargar el APK de WhatsApp Plus marzo 2023 debes seguir este enlace.

Ahora solamente dale los permisos correspondientes a Google Chrome para instalar aplicaciones de terceros.

Una vez que lo tengas, solamente anda al APK, instálalo y coloca tu número de celular con el código de verificación.

Ahora empezarás a chatear con normalidad sin que te baneen o suspendan la cuenta.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp Plus? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp Plus en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

