WhatsApp Plus se ha actualizado. En los últimos días algunos usuarios reportaron que el APK no les funcionaba o no podían instalarlo, ya que, si lo hacían, les aparecía un mensaje de error o que la versión que tienen está vencida. Ahora eso ya está superado.

Desde hoy puedes descargar la última versión de WhatsApp Plus V50.32 , misma que está repleta de funciones, además de solucionar aquellas herramientas que, por algún motivo, producían que se cuelgue el APK.

Aquí te decimos cuáles son todas las novedades que trae la última versión de la aplicación modificada de Yessimods que muchos estaban esperando.

Novedades de WhatsApp Plus V50.32: última versión de noviembre 2023

La primera es que ahora contarás con el nuevo diseño que ya estaba presente en WhatsApp normal. Es de esa forma que ahora aparecerá el menú en la zona inferior del APK.

Además de poder separar los chats individuales con los grupales, tienes la opción para realizar videollamadas horizontales, incluso solo tendrás la pestaña de Estados. Los Canales no estarán presentes, por el momento.

Asimismo WhatsApp Plus V50.32 tiene la opción para poder programar cualquier mensaje e incluso dejar un texto predeterminado para que, cuando te hablen, se mande automáticamente.

Lastimosamente la última versión de Yessimods, la V50.32, ya no trae la función para poder saber si alguien te ha bloqueado en WhatsApp, pero sí se te notificará si tu amigo cambió de foto de perfil.

Además tienes más temas para poder usar, pero recuerda que cada uno de ellos tiene publicidad. Solo la predeterminada no lleva nada de anuncios.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

