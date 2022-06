WhatsApp ha sufrido constantes cambios en los dos últimos años, por ejemplo, añadieron la posibilidad de escuchar las notas de voz al doble de velocidad, las reacciones con emojis, los mensajes temporales que desaparecen en 24 horas, 7 días o 3 meses, etc.; sin embargo, al tratarse de varias herramientas, la mayoría de los usuarios no llegan a conocer todas, y por esta razón es que no saben por qué en algunas ocasiones les aparece un punto verde en la pestaña de “Llamadas”, algo que desde Mag te explicaremos a continuación. Toma nota.

Antes de comenzar, es importante mencionar que se trata de una función de las llamadas o videollamadas de WhatsApp, las mismas que ahora te permiten crear una de estas con 50 participantes como máximo.

POR QUÉ RAZÓN APARECE UN PUNTO VERDE EN LA PESTAÑA DE LLAMADAS DE WHATSAPP

Hace meses WhatsApp añadió la función que te permite unirte a las llamadas o videollamadas sin la necesidad de ser invitado.

añadió la función que te permite unirte a las llamadas o videollamadas sin la necesidad de ser invitado. Quiere decir que tú vas a saber cuando uno de los grupos, al cual perteneces, se encuentra en una llamada o videollamada.

El objetivo es que si en caso no puedas contestar al momento, más adelante seas capaz de ingresar por tu propia cuenta, por supuesto si es que todavía continúa la comunicación.

Cuando una comunicación grupal está en curso, te aparecerá este punto verde, no existe mayor secreto. Esta es una señal para que sepas que uno de tus grupos está en una llamada o videollamada de WhatsApp.

CÓMO ACTIVAR LA CÁMARA SECRETA DE WHATSAPP

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de Apple. Luego, busca la aplicación de mensajería en la pantalla principal de tu celular.

Cuando la encuentres, pulsa por unos segundos sobre el ícono de WhatsApp .

. En ese instante se desplegará un nuevo menú, aprieta en el apartado “Widgets”.

Por último, busca la cámara de WhatsApp y presiona en “Añadir”.

Síguenos en nuestras redes sociales: