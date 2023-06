WhatsApp es una de las aplicaciones que tiende a usarse más en todo el mundo. Mediante ella no solo tienes la opción para ocultar toda tu información, sino que ahora también puedes silenciar todas las llamadas de desconocidos. Pero un solo enlace puede eliminar toda la configuración que has hecho.

Si has recibido en los últimos días un enlace acortado, o link de extraña procedencia, puede que no se trate de ningún tipo de broma o algo por el estilo, sino que alguien quiere hacerle daño no solo a tu WhatsApp , sino a tu dispositivo móvil.

Muchos de estos enlaces acortados comienzan con las letras Bitly o TinyURL. Algunos los denominan como los “links de la muerte” y hoy te explicaremos por qué.

Por qué no abrir los enlaces acortados en WhatsApp

Muchos de estos enlaces escondidos tienden a robar parte de tu información.

Por ejemplo, si los abres en el celular, pueden no solo paralizar tu dispositivo móvil, sino que no podrás realizar ninguna acción dentro de WhatsApp.

Estos son los denominados “mensajes bomba” a los que tienes que tener mucho cuidado.

Pero en el caso de que los abras en la computadora, laptop, entre otros, puede ser contraproducente.

A veces se trata de un enlace malicioso o un malware que tiende a robar toda tu información.

Incluso esta obtendrá tus claves guardadas en tu dispositivo.

De esa forma las hackeará y no tendrás acceso por un tiempo determinado hasta que hayas apelado de que no fuiste tú.

Lo mejor será siempre eliminar ese enlace desde donde te han mandado el enlace.

Además, para que no tengas alguna tentación, también puedes borrar la conversación completa de WhatsApp.

