Una de las cosas que me gusta de WhatsApp es que, a partir de ahora, puedes mandar fotos en alta calidad. Estas no sufrirán demasiada compresión de píxeles, ni mucho menos algún tipo de deformación. Sin embargo, a veces ocurre que un contacto o tu amigo te pide que le envíes la imagen como documento. Si bien esta es una buena idea para evitar cualquier tipo de daño en el archivo, suele también convertirse en un peligro. Es por esa razón que aquí te mencionaré algunas razones por las que no debes hacerlo de inmediato. Recuerda que la app no se hará cargo de las cosas que compartes en su plataforma de mensajería, ni mucho menos de cómo aplicas las funciones.

Por qué no debes enviar una foto como documento en WhatsApp

Para enviar una foto como archivo, solo tienes que presionar el botón del clip. Luego pulsa sobre “Documentos” y elige la imagen que deseas pasarle a tu amigo o a un grupo de personas .

. Si bien es bastante fácil, ya que esa imagen se compartirá en alta calidad, a veces suele ser peligrosa, sobre todo si se lo mandas a contactos que no tienes confianza.

A través de las fotos como documentos, ese usuario que la recibió podrá acceder a información personal. Por ejemplo, cada imagen tiene el registro de dónde se tomó, la hora en que se realizó, además la cámara o modelo de celular que empleaste y hasta el mapa para saber su lugar exacto.

Esta es la información que se comparte cuando envías una foto como documento. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Aunque es menor el riesgo, el hecho de pasar una imagen como documento hará que la otra persona demore en descargarla o que dicha foto pese más de lo normal, generando que se quede sin espacio.

