¿Estás intentado a cada rato y no recibes ni un mensaje? WhatsApp no solo tiene la posibilidad de enviar mensajes, sino que a veces suele tener fallas mientras chateas: una de ellas es la de no recibir el código de verificación pese a haber colocado bien tu número de celular.

El código de verificación de WhatsApp sirve para que puedas iniciar sesión y así conversar con todos tus contactos que tienes guardados o registrados en tu celular.

Si no llega puede suceder por varios factores: una de ellas, que es la más radical, es que el número ya no te pertenece y, por ende, es imposible que la app de Meta te mande el clásico mensaje.

Por qué no te llega el código de verificación de WhatsApp

Por si no has recibido ningún código de verificación de WhatsApp, aquí te damos todos los detalles de por qué no ha sucedido:

Tu celular no tiene NanoSIM: A veces nos olvidamos de que el celular no tiene SIM card puesta, por ese motivo el código de verificación no llega por nada del mundo.

El número ya no funciona: Puede ocurrir que el número de celular que has puesto ya ha dejado de funcionar. Para eso deberás comunicarte con tu operador.

Puedes usar una llamada para recibir el código: A veces no llega el código de verificación debido a que lo has pedido demasiado. Para ello puedes usar las llamadas.

Reinicia tu celular: Si no llega el número de verificación, puedes reiniciar tu dispositivo para que nuevamente esté operativo.

Asegúrate de que la bandeja para la SIMCard esté bien puesta: También puede existir que la bandeja de la SimCard no está bien puesta y, como consecuencia, tampoco puedes recibir llamadas.

Lo mejor también será solicitar el código de verificación usando el la llamada de teléfono. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cómo desinstalar en WhatsApp desde iPhone

Antes de empezar este tutorial y eliminar la app, deberás realizar una copia de seguridad de tus mensajes, esto si tienes la intención de usar WhatsApp en otro dispositivo. Caso contrario, no es necesario almacenar tus conversaciones.

Desde tu iPhone, dirígete a la pantalla principal.

Ahora, busca la app de WhatsApp.

Tendrás que mantener pulsada la aplicación durante algunos segundos.

Cuando el icono empiece a moverse, selecciona la “x”, ubicada en la esquina de la app.

Entre las opciones disponibles, selecciona Eliminar.

Espera algunos segundos y listo, la app de WhatsApp se habrá borrado.

