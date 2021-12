WhatsApp almacena en su plataforma a más de tres mil emoticones, sin embargo, cada uno de ellos fueron creados para enviarlos en determinadas situaciones, por ejemplo: si estas hablando del amor lo ideal sería compartir el ícono del corazón rojo, algunos utilizan otros colores como el amarillo, pero este representa un afecto de amistad. Debido a que estamos apunto de recibir el Año Nuevo 2022, hoy te enseñaremos cuáles son los emoticones que deberías añadir obligatoriamente a tus saludos de WhatsApp, asimismo te explicaremos sus significados.

Cada uno es libre de escoger los emojis que desea mientras redacta sus saludos de Año Nuevo, algunos utilizan el corazón rojo para expresar amor a sus familiares, otros el de las jarras de cerveza chocando para incentivar a sus amigos a beber, la botella de champaña para celebrar con un brindis el inicio de año, etc., no obstante, hay dos emojis de WhatsApp que se crearon especialmente para enviarlo el 1 de enero a las 12:00 a.m., se trata de los emoticones de los ‘Fuegos Artificiales’ y la ‘Bengala’.

QUÉ EMOJIS DE WHATSAPP UTILIZAR EN AÑO NUEVO

Fuegos Artificiales

De acuerdo con Emojipedia, el ícono de los fuegos artificiales se muestra como una gran explosión de luz de diferentes colores que brilla en el cielo nocturno, este emoji se puede utilizar para cualquier celebración aunque la principal es la víspera del Año Nuevo.

Bengala

También es considerado como un fuego artificial pero no letal, ya que lo puedes manipular con tu mano encendiéndolo de un extremo y sosteniéndolo del otro. Se muestra de un color amarillo luminoso y botando chispas, por eso es que en diferentes países latinoamericanos lo conocen como ‘Chispita mariposa’. Es importante aclarar que esta varilla es de origen japonés.

Cómo enviar el mismo mensaje a varios contactos por Año Nuevo 2022

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store. Luego, abre la app y presiona el ícono de tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Aquí se desplegarán varias opciones, tienes que elegir la que dice ‘Nueva difusión’.

Automáticamente aparecerá la lista de tus contactos, selecciona a todos los que desees enviar el mismo mensaje por Año Nuevo 2022.

El siguiente paso es tocar en el check que se encuentra en la parte inferior derecha.

Finalmente, WhatsApp creará un chat con todos los integrantes, pero, cuando escribas el mensaje por Año Nuevo, a cada uno le llegará ese saludo por su chat personal.

creará un chat con todos los integrantes, pero, cuando escribas el mensaje por Año Nuevo, a cada uno le llegará ese saludo por su chat personal. Lo mismo ocurrirá si responden, será enviado a tu conversación personal con esa persona. En caso te salgas del chat “grupal” nadie lo sabrá solo tú y posteriormente puedes eliminarlo.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.