Casi todos utilizan WhatsApp como una herramienta para felicitar a alguien por su cumpleaños, Día del Padre y Madre o algún hecho histórico, por ello, este 28 y 29 de julio son fechas importantes porque se celebran las Fiestas Patrias para conmemorar los 202 años desde que se proclamó la Independencia del Perú. ¿Ya tienes listo tu saludo? todavía no lo envíes, en Mag te diremos qué emoticones puedes agregar para que sea visualmente más atractivo y original.

No hay dudas, el emoji que más representa al Perú es la tradicional bandera rojiblanca, este tiene que estar de todas maneras entre las líneas que vas a escribir, no obstante, hay otros que probablemente no sabías que estaban entre los más de tres mil íconos de WhatsApp.

Como se recuerda, los emojis no solo sirven para expresar sentimientos o estados de ánimo (felicidad, tristeza, ira, etc.), también sirven para representar identidad cultura, así que en el marco de las Fiestas Patrias te diremos cuáles son los emojis que se relacionan con los peruanos.

Emoticones de WhatsApp que puedes utilizar por Fiestas Patrias

Bandera del Perú : es un símbolo patrio que se encuentra en la sección “Banderas”. No cuenta con el emblemático escudo, en donde figura la vicuña, árbol de la quina, cornucopia y una corona cívica.

: es un símbolo patrio que se encuentra en la sección “Banderas”. No cuenta con el emblemático escudo, en donde figura la vicuña, árbol de la quina, cornucopia y una corona cívica. La papa : el tubérculo más popular en tierras peruanas, aquí hay más de tres mil variedades, entre las más conocidas: la papa canchán, papa Tomasa, papa amarilla y papa huairo.

: el tubérculo más popular en tierras peruanas, aquí hay más de tres mil variedades, entre las más conocidas: la papa canchán, papa Tomasa, papa amarilla y papa huairo. La llama : representa a uno de los mamíferos oriundos del Perú, aunque también se encuentra presente en otros países andinos como Bolivia.

: representa a uno de los mamíferos oriundos del Perú, aunque también se encuentra presente en otros países andinos como Bolivia. Mototaxi: en otros países lo conocen como “Moto de tres ruedas” o “Auto Rickshaw”, pero en el Perú lo denominan mototaxi, muchos utilizan este vehículo de transporte para movilizarse a cortas distancias.

Esto debes hacer para que te llegue el código de verificación de WhatsApp

Recuerda que si ya tienes tu cuenta abierta y te llega este código sin haberlo pedido, no lo compartas con nadie, están intentando abrir tu cuenta en otro celular.

Tampoco solicites el código muchas veces, ya que WhatsApp lo tomaría como una actividad inusual y tendrías que esperar horas e incluso días para volver a pedirlo.

lo tomaría como una actividad inusual y tendrías que esperar horas e incluso días para volver a pedirlo. Reinicia tu smartphone.

Comprueba que tengas conexión a internet, ya sea si estás conectado a una red wifi o los datos móviles.

Si el código no llega por SMS, solicítalo por llamada telefónica.

¿No ocurre nada? Es probable que hayan averías por tu zona, dile a alguien que te llame o envíe un mensaje, así detectarás si cuentas con problemas de cobertura móvil.

También es válido contactarte con la operadora que te brinda los servicios de telefonía.

Retira la tarjeta SIM y vuelve a insertarla, de paso verifica que no esté dañada la parte del cobre, de lo contrario debes cambiarla porque el chip ya no funciona.

Si cuentas con dos aplicaciones de mensajes revísalas, de repente sí ha llegado el código de verificación .

. Finalmente, borra los datos y la caché de WhatsApp , no te preocupes, no se eliminará nada tuyo porque aún no abres tu cuenta.

, no te preocupes, no se eliminará nada tuyo porque aún no abres tu cuenta. Para hacerlo accede a los “Ajustes” > presiona el apartado de “Aplicaciones” > Busca WhatsApp > toca en “Almacenamiento” > en la parte inferior borra la caché y datos.

