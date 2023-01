Muchos trucos de WhatsApp se realizan con las propias funciones que te ofrece la referida aplicación de mensajería instantánea, por ejemplo: puedes ocultar la conexión “En línea”; enviar fotos y videos que se visualizan por única vez; crear videollamadas con más de 30 participantes, etc., no obstante, también existen otros que fueron descubiertos por los cibernautas de la Internet, quienes acaban de difundir el nuevo modo al que bautizaron como “WhatsApp para infieles”. ¿En qué consiste y qué hacer para utilizarlo? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

Se trata del truco que te permite duplicar la aplicación de WhatsApp para que registres una nueva cuenta con un número totalmente diferente, de esta manera administrarás dos cuentas en un mismo dispositivo móvil. A esto lo denominaron modo “para infieles”, porque en la cuenta secundaria podrías chatear con otros usuarios que no saben que tienes pareja, ni siquiera él o ella descubrirán que estás hablando con estas personas porque al revisar tu cuenta principal no encontrarán absolutamente nada. Es importante mencionar que no será necesario descargar programas externos, ya que Android 10 o versiones superiores te brindan dicha característica.

¿Cómo habilitar el modo “WhatsApp para infieles”?

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android. Ahora, ingresa a los “Ajustes” de tu celular, lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

El siguiente paso es buscar y presionar el apartado que dice “Funciones avanzadas”.

Oprime sobre la opción denominada “Dual Messenger”.

Enciende el interruptor de WhatsApp, por defecto aparecerá desactivado.

Android te preguntará si deseas instalar una segunda copia de WhatsApp , toca en el botón de “Instalar”.

, toca en el botón de “Instalar”. Sal de los ajustes y dirígete a la sección en donde se ubican todas tus aplicaciones, aquí observarás dos apps de WhatsApp, una de estas tiene el ícono de color naranja en la parte inferior derecha.

Ábrela y ya podrás registrar una nueva cuenta con un número telefónico diferente al que utilizas.

Así es como administrar dos cuentas distintas en un mismo teléfono, ¿Usarías “WhatsApp para infieles”?

¿Qué es WhatsApp?

WhatsApp es una aplicación de mensajería para smartphones (teléfonos inteligentes) en la que se envían y reciben mensajes mediante Internet. Además de utilizar la mensajería en modo texto, los usuarios pueden crear grupos, enviarse imágenes, documentos, ubicación en tiempo real, videos, grabaciones de audio, contactos y más.

El app de WhatsApp fue creado el 24 de febrero de 2009. El 19 de febrero de 2014, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook (Meta), anunció la compra de la aplicación móvil por un importe total de 19 000 millones de dólares.

Esto sucede con tu cuenta de WhatsApp si retiras la tarjeta SIM de tu celular

Recuerda que WhatsApp es una aplicación que funciona con conexión a internet.

es una aplicación que funciona con conexión a internet. Es cierto que WhatsApp te pide una número de celular para crearte una cuenta, pero en caso recibas una llamada telefónica no responderás a través del aplicativo.

Solo te pide el número para comprobar que el mismo te pertenece, es un filtro de seguridad muy importante, ¿Cómo sabe esto? porque la app te envía un “código de verificación” por mensaje de texto SMS, este es obligatorio para que te crees una cuenta.

Luego de esto, la app nunca más volverá a utilizar tu número, a no ser que cambies de smartphone.

Si retiras la tarjeta SIM podrás chatear con normalidad, siempre y cuando tengas acceso a internet, no obstante, en caso utilices los datos móviles de tu plan contratado, entonces al sacar el chip ya no serás capaz de chatear, realizar o recibir llamadas y videollamadas.

Tampoco te permitirá vincular tu cuenta en las versiones de WhatsApp Web o Desktop, y si estaban abiertas se van a cerrar automáticamente porque dependen del móvil (algo que cambiará próximamente con el modo “Multidispositivo”).

Se recomienda no sacar el chip o bloquearlo si lo pierdes, ya que de esta manera los ciberdelincuentes tendrían acceso a toda la información de tu cuenta.

Por qué motivo tu pareja tiene dos aplicaciones de calculadora

Una de las razones es que la aplicación externa de la calculadora tiene más funciones que la predeterminada, por eso tu pareja optó por esta.

Otro de los motivos y en el peor de los casos es que se trate de una aplicación “fake” (falsa), significa que aparenta ser una calculadora.

Existen apps en la Google Play que se camuflan muy bien como una simple calculadora de tu smartphone, hasta puedes realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, etc., pero, si colocas una clave secreta y presiona en igual (=), se habilitará un nuevo espacio en tu celular.

Desde aquí puedes esconder fotos y videos de la galería principal de tu dispositivo. A continuación te brindaremos una lista de los falsos aplicativos de calculadora:

“Calculadora: ocultar fotos”.

“Calculator Vault: App Hider”.

“Calculadora - ocultar fotos”.

“Calculadora secreta foto videos”.

“Secreto calculadora casillero.

“WSLT Calculadora secreta”.

Cómo saber quién espía tus conversaciones de WhatsApp

Una de las pistas para saber si te espían en WhatsApp es cuando te llega un mensaje.

Si la notificación desaparece, eso quiere decir que alguien ha abierto esa alerta desde otro lugar.

¿Quieres cerrarle el paso a esa persona? Pues esto debes hacer.

Lo primero será ingresar a WhatsApp.

Ahora dirígete a los Ajustes.

En ese momento pulsa la pestaña de “Dispositivos vinculados”.

Allí podrás no solo chequear desde qué lugar se abrió tu WhatsApp, sino también la hora.

Ahora es posible también conocer el dispositivo desde donde accedieron a tus conversaciones, que puede ser una laptop o smartphone.

Simplemente cierra todas las sesiones abiertas y de esa manera evitarás que terceros vean tus chats de WhatsApp.

Cómo crear un chat secreto en WhatsApp

Corroborar que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de iOS.

Abrir la aplicación de mensajería e ingresar a cualquier chat individual.

Presionar sobre el nombre del contacto en la parte superior, el que se ubica al costado de la foto de perfil.

Saldrá la información del usuario. Debe desplazarse hacia abajo y tocar “Mensajes temporales”.

Seleccionar la opción “24 horas” para que los mensajes, fotos, videos, documentos, etc., se eliminen automáticamente en un día.

¿Cómo activar el “modo ignorado” en WhatsApp?

Lo primero será ingresar a WhatsApp.

Luego pulsa sobre la conversación donde deseas activar el “modo ignorado”.

A continuación anda a la foto de perfil.

Allí se te mostrará una serie de opciones.

Pulsa en “Silenciar”. Elige “Por siempre”.

De esa manera cuando recibas un mensaje de WhatsApp ya no sonará o recibirás una notificación.

¿Cómo recuperar una cuenta suspendida en WhatsApp?

Si WhatsApp ha suspendido tu cuenta por utilizar WhatsApp Plus, lo primero que debes hacer es eliminar el APK.

ha suspendido tu cuenta por utilizar WhatsApp Plus, lo primero que debes hacer es eliminar el APK. Luego deberás contactarte con WhatsApp.

Para ello ingresa al siguiente enlace . Ese formulario te ayudará a recuperar tu cuenta.

. Ese formulario te ayudará a recuperar tu cuenta. Simplemente selecciona tu país, el código internacional, y luego introduce tu número.

El número debe ser el mismo con el que usas WhatsApp.

Ahora ingresa un correo electrónico con el que deseas que WhatsApp te contacte.

Además deberás elegir la opción de “Android”.

Pasos para volverte “invisible” en WhatsApp

Ocultar el “en línea”: Para ello anda los Ajustes, Privacidad y pulsa en “Última hora de conexión”. A continuación señala en “Nadie” y que el “En línea” sea igual a la última vez que te conectaste.

Para ello anda los Ajustes, Privacidad y pulsa en “Última hora de conexión”. A continuación señala en “Nadie” y que el “En línea” sea igual a la última vez que te conectaste. Ocultar la última hora de conexión: Simplemente anda a Ajustes, Privacidad, Última hora de conexión y allí señala que nadie vea esa información.

Simplemente anda a Ajustes, Privacidad, Última hora de conexión y allí señala que nadie vea esa información. Poner nombre en blanco: Para ello ingresa a este enlace. Luego deberás pulsar en “Copy to clipboard” y ahora anda a WhatsApp, Información, y pega el mensaje en tu nombre en blanco.

Para ello ingresa a este enlace. Luego deberás pulsar en “Copy to clipboard” y ahora anda a WhatsApp, Información, y pega el mensaje en tu nombre en blanco. Poner información en blanco: Es muy similar al paso anterior, solo que debes pegar el ícono en blanco en la sección de Info.

Es muy similar al paso anterior, solo que debes pegar el ícono en blanco en la sección de Info. Ocultar tu foto de perfil: Con ello podrás no solo configurar que ciertas personas no vean tu foto de perfil, sino que nadie pueda apreciarlo, por lo que muchos se preguntarán quién les escribió.

Así puedes activar el nuevo modo lectura de Android

Primero, ingresa a Google Play Store y descarga la aplicación “Reading mode”, si deseas obtenerla rápidamente haz clic aquí.

Es necesario destacar que solo es compatible con Android 9 o versiones superiores.

Ahora, entra a la app y presiona en “Continuar” > “Configuración”.

Se abrirán las configuraciones de “Accesibilidad”, toca en el apartado “Aplicaciones instaladas” > “Reading mode”.

El siguiente paso es activar el interruptor “Atajo de Reading mode” > te preguntarán si deseas darle el control total del móvil al aplicativo, oprime en “Permitir”.

Accede a una página web que contenga textos o conversación de Messenger, WhatsApp, Instagram, etc.

En la esquina inferior izquierda, exactamente en la barra de navegación, te aparecerá el ícono de una persona, apriétalo y escoge “Reading mode”.

La guía para apagar WhatsApp en tu celular Android

Primero debes ingresar a los “Ajustes” de tu móvil Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, busca y presiona sobre la opción denominada “Bienestar digital y controles parentales”.

El siguiente paso es ubicar el apartado que dice “Modo Concentración” > ingresa a “Tiempo de trabajo”.

Se abrirá una nueva ventana, aquí oprime en “Editar” (se encuentra en la parte de abajo).

Elige todas las aplicaciones a excepción de WhatsApp .

. En la parte inferior puedes seleccionar el tiempo de “Duración” para que la función se desactive automáticamente tras cumplir una determinada cantidad de minutos y horas.

Finalmente, pulsa en “Iniciar”.

ASÍ PUEDES SABER SI TU CELULAR TIENE UN PÍXEL MUERTO

Entra a los “Ajustes” de tu móvil.

Luego, pulsa en la opción que dice “Sobre el teléfono”.

Busca y oprime la función “Todas las especificaciones”. Recuerda que el proceso puede cambiar ligeramente dependiendo de la marca y modelo del dispositivo, en este ejemplo utilizamos un celular Xiaomi.

Cómo saber si tu smartphone se quedará sin WhatsApp

Lo primero que debes hacer será ingresar a los Ajustes de tu celular.

Luego desplázate hacia la parte de abajo.

Allí encontrarás “Información del sistema”.

Comprueba que tengas una versión de Android mayor a 4.1.

En caso sea inferior, trata de actualizar la aplicación.

Si esto no sucede, lo mejor será comprar otro smartphone para seguir usando WhatsApp.

¿Cómo bloquear a alguien en WhatsApp sin que se de cuenta?

Lo primero que tienes que hacer es ingresar a WhatsApp.

Luego deberás ir a la conversación donde deseas bloquear a ese usuario.

Luego pulsa los tres puntitos de la esquina superior.

Abre el menú de Ajustes.

Allí deberás pulsar en Silenciar para siempre.

Luego determina que quieres archivar esa conversación.

