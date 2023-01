¿Qué ocurre si no chateas por WhatsApp después de uno o dos días? simple, no pasa nada, puedes seguir utilizando la referida plataforma de mensajería cuando tú quieras, sin embargo, la situación cambia cuando no entras a la aplicación tras cuatro meses de inactividad o ausencia, ¿Qué sucedería aquí? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

Están claros los términos y condiciones que aceptas al momento de registrarte por WhatsApp, Meta podría banearte temporalmente o suspender tu cuenta para siempre si utilizas aplicaciones “no oficiales”, como por ejemplo: WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc.; también si compartes películas de estreno pirateadas; en caso vendas prendas no originales por WhatsApp Business, y otros motivos, en los dos últimos estarías vulnerando las políticas de propiedad intelectual.

Esto sucede si no entras a WhatsApp después de cuatro meses

Existe un término que la mayoría de usuarios todavía no conoce y está relacionado con el tiempo de inactividad , ¿Qué ocurre si no utilizas WhatsApp en cuatro meses? para ser específicos, Meta podría eliminar tu cuenta y toda su información si permaneces inactivo durante ciento veinte días o más.

¿Por qué eliminan tu cuenta? con el objetivo de reforzar la seguridad y privacidad de tu información personal, ya que muchas empresas de telefonía acostumbran a reciclar números telefónicos, entonces si después de cuatro meses a alguien le toca el número que anteriormente utilizabas, ya no accedería al contenido de tus conversaciones, pues Meta lo ha eliminado por completo.

¿Por qué China ha prohibido el uso de WhatsApp?

En China no es posible chatear por WhatsApp ni con la ayuda de una VPN (Red Privada Virtual), la cual te ofrece una extensión segura de la red de área local sobre una red pública o no controlada como Internet, destacó el portal tecnológico “La Sexta”.

Es importante aclarar que en el año 2017, WhatsApp sí se podía utilizar en China, todo cambio tras aumentar las restricciones que se comparten por internet y cuando se implementó el “Gran Cortafuegos” o “Proyecto Escudo Dorado”, un mecanismo de ciberseguridad e iniciativa que supone la censura y vigilancia de Internet a cargo del Ministerio de Seguridad Pública de la Republica Popular China.

Seguro te estarás preguntando, ¿Qué aplicación remplaza a WhatsApp? la app de mensajería de China es WeChat, y no solo sirve para enviar o recibir mensajes, sino que también es posible realizar llamadas, videollamadas y otras funciones para comunicarte con tus amigos, familiares o compañeros del trabajo.

