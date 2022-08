En el año 2007 las compañías de Apple y Android lanzaban su primer teléfono inteligente, y en esa época no era normal ver a los niños o jóvenes utilizando un dispositivo móvil en su casa, la calle o escuela, sin embargo, conforme pasa la tecnología las costumbres cambian y ahora es muy común que te encuentres a un bebé manipulando un smartphone del año 2022; por otra parte, en esos tiempos los adultos preferían algo más simple, bastaba con un celular que realice llamadas y envíe mensajes de texto SMS, por esta razón es que se han quedado desactualizados y no conocen el lenguaje coloquial que la juventud de la actualidad envía a través de WhatsApp u otras plataformas de mensajería.

Una de las expresiones más conocidas en el conteniente americano es “ALV”, se trata de una vulgaridad abreviada que tiene origen mexicano y normalmente se escuchan en las novelas o series televisivas de ese país, de esta manera es que todos los jóvenes han conocido las referidas palabras o frases que luego se empezaron a enviar por WhatsApp y diferentes redes sociales.

QUÉ ES “ALV” PARA LOS ADULTOS QUE LA ENVÍAN POR WHATSAPP

Esta abreviatura se utiliza en diferentes países como: México, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Argentina e incluso se ha hecho popular en España. Como lo dijimos anteriormente, es una vulgaridad para expresar que algo te ha molestado y no te importa , no obstante, es muy extraño cuando los adultos de 45 años o más envían el “ALV”, pues ellos no tratan de insultarte, simplemente le han dado su propio significado como al veterano “XD”, una cara riéndose que las personas mayores piensan que significa “Por Dios”.

¿Qué es “ALV” para los adultos? es simple, significa “I love you”, que traducido al español sería “Te amo” o “Te quiero”, aunque parezca gracioso los mayores están dándote afecto cuando te envían esta abreviación, todo lo contrario a su significado verdadero. No es el único, aunque en minoría, otros lo utilizan para tratar de resumir la frase: “amo la vida”.

LA GUÍA PARA ENTRAR A TU CUENTA DE WHATSAPP SI EL LECTOR DE HUELLAS DIGITALES NO FUNCIONA

Primero, sal de WhatsApp y pulsa unos segundos sobre el ícono del aplicativo que se ubica en la interfaz principal de tu celular Android.

Te aparecerán varias opciones, presiona en "Desinstalar". La idea es eliminar la aplicación, ve el modo que más te conviene.

Ahora, ingresa a la Google Play Store de Android y vuelve a descargar WhatsApp , lo puedes obtener rápidamente haciendo clic aquí .

, lo puedes obtener rápidamente haciendo clic . Cuando se haya ejecutado en tu móvil, ábrelo y regístrate siguiendo los pasos: “Aceptar y continuar” > colocar tu número de teléfono > espera el código de verificación > otórgale todos los permisos necesarios > restaura la copia de seguridad para conservar tus chats, fotos, audios y videos (esto en caso hayas hecho una copia).

No tendrás el último contenido de tus conversaciones, pero, recuerda que la app siempre hace actualizaciones diarias a las 2:00 a. m.

Espera que WhatsApp restaure la última copia, puede tardar de 3 a 5 minutos.

Finalmente, añade tu nombre o foto de perfil y ya podrás acceder a tu cuenta.

Es importante aclarar que la función de “Bloqueo con huella dactilar” se habrá desactivado automáticamente de tu cuenta, si deseas registrarla nuevamente debes abrir la app > entrar en los “Ajustes” > “Cuenta” > “Privacidad” > encender el interruptor de huella digital y registrar tu huella. No se recomienda hacerlo si es que tu lector no funciona correctamente.

