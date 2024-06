En WhatsApp puedes encontrar desde el corazón azul, verde, amarillo, negro. Cada uno de ellos tiene un significado en concreto y no todos tienen que ver con amor. Sin embargo, algunos confunden el emoji en rojo con el rosado. ¿Se lo has enviado a tu ‘media naranja’? Para que no tengas dudas, hoy te lo diré.

Recuerda que su traducción dependerá del contexto en el que lo emplees dentro de tus conversaciones. Asimismo, deberé recurrir a Emojipedia para explicarte mejor por qué a veces no es bueno mandárselo a tu pareja.

Qué significa el corazón rosado en WhatsApp si tu pareja te lo mandó

El emoji del corazón rosado, al igual que el rojo, tiene una serie de significados, pero eso es determinado por el contexto en el que gira tu conversación.

También se le conoce como “Pink heart” en inglés. Según Emojipedia el corazón rosado se utiliza para representar el amor.

Incluso también representa a la amistad, puede ser con la que compartes con alguien especial o con tus familiares. El corazón rosado se aprobó como parte de Unicode 15.0 en 2022 y se agregó a Emoji 15.0 en 2022.

WHATSAPP | Así se ve el corazón rosado en diversas plataformas. (Foto: Emojipedia)

Frases para usar el corazón rosado en WhatsApp

Me encanta que me mires de esa manera 🩷

Eres todo para mi. Espero mañana disfrutar nuestra cita 🩷

Eres el mejor amigo/a de la tierra 🩷

Sé que saldrás bien en tu entrevista 🩷

WHATSAPP | Si eres de los que celebra el Día de San Valentín, conoce aquí qué significa el corazón rosado en WhatsApp. (Foto: Emojipedia)

