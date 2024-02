WhatsApp es una de las aplicaciones que muchos usan no solo por la cantidad de funciones que tiene, sino por la forma en cómo puedes decir una frase a tus amigos, por ejemplo, acompañándola de emojis. En la app de Meta puedes emplear cerca de 720 emoticones, cada uno con un significado distinto al otro con la finalidad de expresar tus sentimientos a través de las caritas, además de decir qué estás haciendo ahora o qué comes, qué profesión tienes, etc.

Si bien WhatsApp está a punto de agregar cerca de 20 nuevos emojis, muchos no conocen cómo usar los actuales. ¿Sabes qué quiere decir si te mandan el ícono de la mano que señala hacia abajo? Pues ahora trataremos de traducirlo para ti a fin de que no tengas ningún problema en agregarlo a tus chats.

Para ello debemos recurrir a Emojipedia, la web que se encarga de explicar todos los emoticones que hay en la app de Meta y que es bastante útil en caso no sepamos el significado de uno de ellos.

Qué significa el emoji de la mano que señala abajo

Cabe precisar que todos los emojis de WhatsApp tienen un significado oculto.

En el caso de la mano que señala hacia abajo su significado variará dependiendo del contexto en el que gira tu conversación.

Por ejemplo, usualmente este emoji se usa para decir que lo que te van a escribir es importante y que debes prestar atención.

También indica que el mensaje que te mandaron con anterioridad debes prestarle atención.

De igual manera, sirve para decir que sigas de frente.

En inglés es conocido como “Backhand Index Pointing Down”

El emoji que señala hacia abajo se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 con el nombre “Índice de revés blanco apuntando hacia abajo” y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

