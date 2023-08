WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas hoy en día, y no es de sorprender porque esta herramienta tiene una gran variedad de funciones cada vez más personalizadas que no solo mejoran la experiencia de los usuarios, sino que los ayudan a mejorar la seguridad de sus cuentas y la protección de sus datos. Es por ello que seguramente has notado algunas características relacionadas, como es el caso del ícono circular donde aparece el número 1 en las fotos de los chats.

Si sueles utilizar WhatsApp constantemente, es posible que te hayan enviado una imagen que tiene un pequeño círculo que encierra el número 1 y que no delata la imagen como en otras ocasiones. Si bien esto no indica nada malo, sí representa un tema de seguridad para tu contacto. Sin más, te explicamos de qué trata para que despejes tus dudas.

Qué significa el número 1 en las fotos de WhatsApp

Cuando aparece el logotipo circular con el número 1 en una imagen de WhatsApp, quiere decir que el usuario ha activado los mensajes de visualización única, esto significa lógicamente que podrás ver el contenido una sola vez.

Asimismo, no será posible guardar la foto en el dispositivo móvil, sacarle captura, compartirlo con otros amigos, reenviarlo, copiarlo ni nada que implique almacenar esta imagen.

Esta medida, se suele activar cuando la persona que te envió el contenido no quiere que quede algún registro de este material, por lo que desea reservar su privacidad y evitar exponerse.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: