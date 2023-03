WhatsApp se ha convertido en una de las plataformas donde no solo se comparten diversidad de mensajes de texto con diversos stickers o emojis, sino que en los últimos días se han puesto de moda los códigos secretos.

Uno de ellos es el número “42″, mismo que está siendo usado por los padres. ¿Sabes realmente qué es? Si no te has enterado, puede que todavía no conozcas esta tendencia que está siendo popular en WhatsApp .

Este número se ha generado en TikTok y poco a poco se ha ido replicando en otras redes sociales para así ahorrar en lenguaje. Si bien la mayoría de los jóvenes suelen usarlos, los adultos también están entrando poco a poco.

Qué significa el número “42″ en WhatsApp

Lo primero que debes saber es que no tiene nada que ver con el amor ni mucho menos con la negación.

Este número “42″ es muy usado en los videos de TikTok, pero poco a poco se ha ido mudando a WhatsApp.

Son los adultos los que más usan este código.

Se trata de “Call me”, donde el número “4″ sería “Call”, mientras que el “2″ sería “me”.

La mayoría de los padres lo usa para poder comunicarse con sus hijos de una manera rápida, pidiéndoles que los llamen de inmediato.

También puede ser leído como mandato, pero eso dependerá del contexto en que lo uses.

Por ejemplo, puede ser “Ahora, por favor 42″ o “Es urgente 42″.

Recuerda que si la otra persona no ha comprendido el mensaje, lo mejor será explicarle para que así esté en sintonía con el trend.

