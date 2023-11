WhatsApp ha desarrollado demasiadas funciones y las identificas con un determinada ícono, por ejemplo: la pestaña llamadas es representada con el dibujo del teléfono, pero últimamente los usuarios han reportado que aparece un nuevo ícono conocido como el espiral o círculo cortado, ¿Qué significa? en Mag lo revelaremos de inmediato.

Meta suele publicar nuevas opciones y no te brinda más explicaciones, aunque Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, a veces publica información adicional en su cuenta de Facebook. El ícono del espiral no un error de la referida plataforma de mensajería, de hecho no representa nada negativo.

Además, no solo figura en la aplicación móvil, también aparece en la app para tabletas, WhatsApp Web y el programa nativo de las computadoras o portátiles Windows y MacOS. Desde ahora te diremos que no se puede eliminar.

Qué representa el ícono del espiral en WhatsApp

De repente notaste que en algunos chats de WhatsApp , específicamente los personales, aparece doble círculo cortado.

, específicamente los personales, aparece doble círculo cortado. Dicho símbolo llegó tras las últimas actualizaciones del aplicativo, justo cuando añadieron los canales y cambiaron el nombre de la sección “Estados” por “Novedades”.

Sin más preámbulos, aparece cuando respondiste o has reaccionado a un estado .

. Además, también se hace presente cuando alguien comenta tus historias.

De esta manera, WhatsApp te permite diferenciar qué estados respondiste y cuáles todavía no, el objetivo es que sea más sencillo distinguir estas acciones dentro de la app.

