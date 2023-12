Existen diversas funciones en WhatsApp con las que podemos conversar con nuestros amigos, desde trabajar hasta divertirnos con los más creativos stickers. Sin embargo, a veces el mensaje que enviados no suele enviarse de la manera correcta.

¿Qué puede suceder si mi texto solo se queda en un check gris? Existen muchas alarmas y no todo conlleva a que te han bloqueado en WhatsApp. Recuerda que si no has hecho nada malo o algo que haya hecho molestar a esa persona, olvídate de que te han eliminado.

Solo debes seguir este tutorial para comprobar qué es lo que está pasando en la aplicación de mensajería rápida y cómo solucionarlo.

Por qué solo aparece un check gris en WhatsApp

Lo primero que debes conocer es que se asocia mucho a que la otra persona te ha bloqueado.

En el caso de que eso suceda, nunca aparecerá el segundo check.

Puedes comprobarlo añadiéndolo a un grupo de WhatsApp. Si rebota, quiere decir que ha decidido eliminarte.

Otra opción es que esa persona no está conectada a internet o simplemente su celular se encuentra en un lugar donde no haya señal.

El ícono de un check gris significa que tu mensaje ha sido enviado, pero conforme pasa el tiempo, se entregará.

No te debes preocupar ya que al final esa persona leerá tu texto.

En los grupos el check gris significa que tu mensaje ha sido enviado a todos.

Pero aparecerá el segundo check gris solo cuando a todos les haya llegado el mensaje o que ha sido leído por la mayoría.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

Síguenos en nuestras redes sociales: