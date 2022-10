Aunque los clásicos emojis de color amarillo todavía siguen siendo los más utilizados a través de WhatsApp, incluso por encima de los gifs o pegatinas animadas, todavía existen millones de usuarios que en el transcurso de una conversación con sus contactos comparten emojis textuales, aquellos que están conformados por números, letras o símbolos, este es el caso de los dos puntos junto al tres “:3″ y el signo matemático menor al lado del mismo dígito “<3″, ¿Cuáles son sus verdaderos significados? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Estos íconos textuales no son de la actualidad, de hecho se vienen utilizando desde que no existían las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, etc., ya que los usuarios acostumbraban a enviarlos por mensaje de texto SMS. Entre los más recordados están los siguientes: la carita feliz “:)”; el pacman “:v”; la carita sacando la lengua “:p”, etc., a las finales a todos los convirtieron en emojis animados.

SIGNIFICADO DE LOS EMOJIS “:3″ Y “<3″ QUE SE ENVÍAN POR WHATSAPP

El emoticón textual “:3″ no es nuevo, pero tampoco muy antiguo, se podría decir que su popularidad creció en el año 2010, ¿Qué expresa? no expresa un sentimiento, pero si representa la cara de un gato por la ternura de los felinos, aunque otras personas lo envían para indicar que “les agrada algo”.

Por otra parte, el emoji “<3″ sí es considerado muy antiguo, se empezó a utilizar desde el año 2000 e incluso antes, expresa sentimiento como el “amor de pareja” o “amor de amistad”, ya que representa un corazón, no se especifica de qué color pero muchos lo asocian con el amor, entonces sería el rojo.

POR QUÉ CHINA HA PROHIBIDO EL USO DE WHATSAPP

En China no es posible chatear por WhatsApp ni con la ayuda de una VPN (Red Privada Virtual), la cual te ofrece una extensión segura de la red de área local sobre una red pública o no controlada como Internet, destacó el portal tecnológico “La Sexta”.

Es importante aclarar que en el año 2017, WhatsApp sí se podía utilizar en China, todo cambio tras aumentar las restricciones que se comparten por internet y cuando se implementó el “Gran Cortafuegos” o “Proyecto Escudo Dorado”, un mecanismo de ciberseguridad e iniciativa que supone la censura y vigilancia de Internet a cargo del Ministerio de Seguridad Pública de la Republica Popular China.

Seguro te estarás preguntando, ¿Qué aplicación remplaza a WhatsApp? la app de mensajería de China es WeChat, y no solo sirve para enviar o recibir mensajes, sino que también es posible realizar llamadas, videollamadas y otras funciones para comunicarte con tus amigos, familiares o compañeros del trabajo.

Síguenos en nuestras redes sociales: