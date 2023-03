WhatsApp es una plataforma de comunicación instantánea que cuenta con una gran cantidad de trucos nativos que los usuarios fueron descubriendo con el tiempo, como por ejemplo: la posibilidad de enviar un mensaje sin que aparezca la palabra “En línea” o “Escribiendo...”, no obstante, en esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos a ocultar una o varias conversaciones personales para que tu pareja no se entere con qué personas estás chateando.

Esconder conversaciones es algo que no se puede hacer en la aplicación estable de WhatsApp Messenger, nos referimos al servicio desarrollado por Meta, sin embargo, en programas “no oficiales” como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., sí existe una función exclusiva que te permite realizar esta acción, el problema es que si Meta detecta que las utilizas podrían suspender tu cuenta de forma temporal o permanente. Además, hay pocos sitios confiables para descargar APKs sin virus.

Para ocultar conversaciones debes archivarlas y luego esconder la carpeta denominada “Archivados”, la cual se anclará en la parte final de tu lista de chats, pero, ¿Cuál es el detalle? que en esta sección solo debes añadir a los contactos con quienes hayas acordado no hablar hasta que tú lo decidas, ¿Por qué? porque sino el chat se saldrá de la carpeta si te envían un mensaje.

Así puedes ocultar un chat de WhatsApp sin APKs o aplicaciones de terceros

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y pulsa por unos segundos sobre el chat de un contacto.

Se desplegará un grupo de opciones en la parte superior, presiona el ícono de la carpeta con una flecha que apunta hacia abajo.

Listo, acabas de archivar la conversación.

El siguiente paso es oprimir los tres puntos de arriba a la derecha > “Ajustes” > “Chats”.

Desplázate hacia abajo y busca la sección “Chats archivados”.

Desactiva el interruptor denominado “Mantener los chats archivados”.

Finalmente, la carpeta archivados estará al final de tu lista de chats.

Recuerda haber acordado no hablar con los contactos hasta que des luz verde, tampoco cometas el error de añadir grupos en esta sección.

¿Cómo comprobar si tu número de telefónico de WhatsApp ha sido filtrado por los hackers?

El portal tecnológico Cybernews ha elaborado un sitio web que tiene un buscador capaz de averiguar si tu número ha sido hackeado.

ha elaborado un sitio web que tiene un buscador capaz de averiguar si tu número ha sido hackeado. “Nuestro comprobador tiene una base de datos de 500 GB de correos electrónicos filtrados con hash” , destaco el medio en mención. Para acceder a la base de datos haz clic en el siguiente enlace .

, destaco el medio en mención. Para acceder a la base de datos haz clic en el siguiente . Ahora, en el recuadro que dice “su correo electrónico o teléfono (formato internacional)” añade tu número de celular con el código de tu país, por ejemplo: en Perú es “+51″.

Luego, presiona sobre el botón verde que dice “Revísalo ahora”.

Aquí te van a aparecer dos avisos: “ No hemos encontrado tus datos entre los filtrados ” y “¡Oh, no! Tus datos han sido filtrados”.

” y “¡Oh, no! Tus datos han sido filtrados”. ¿Qué deberías hacer para proteger tu información? cambia las contraseñas de todas tus cuentas que usan las direcciones de correo electrónico filtradas, asimismo, las cuentas que tengas con el número hackeado.

cambia las contraseñas de todas tus cuentas que usan las direcciones de correo electrónico filtradas, asimismo, las cuentas que tengas con el número hackeado. Evita generar contraseñas fáciles de adivinar, de preferencia crea unas que contengan caracteres especiales, como por ejemplo: #, %, /, etc.

