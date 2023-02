¿Qué significa la estrella que aparece junto a tus mensajes de WhatsApp? no se trata de un error en el aplicativo de mensajería instantánea, solo es una característica para indicar que te ha gustado un texto, foto, video, documento, etc., así este se almacenará en la sección denominada “Destacados” o “Favoritos”, ¿En dónde se encuentra el referido lugar? es algo que desde Mag te enseñaremos a continuación.

Muchos usuarios acostumbran a destacar stickers de WhatsApp, cada vez que lo hacen aparecen de forma automática en el apartado de pegatinas del teclado, no obstante, la mayoría no sabe en dónde se ubican los otros elementos favoritos como mensajes de texto, videos, audios, etc., pues son registrados en una sección escondida de la misma aplicación.

¿Cómo ver los mensajes favoritos en WhatsApp?

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre el aplicativo e ingresa a cualquier conversación, puede ser personal o grupal, no importa si no recuerdas haber destacado mensajes aquí.

El siguiente paso es presionar sobre el nombre del contacto que se ubica en la parte superior izquierda.

Desplázate hacia abajo y toca en la sección “Mensajes destacados” (la identificas con el ícono de una estrella).

Finalmente, oprime en el texto, archivo multimedia o sticker favorito, así la app te va a derivar al momento en exacto en donde enviaste o recibiste ese mensaje.

¿Por qué china ha prohibido el uso de WhatsApp?

En China no es posible chatear por WhatsApp ni con la ayuda de una VPN (Red Privada Virtual), la cual te ofrece una extensión segura de la red de área local sobre una red pública o no controlada como Internet, destacó el portal tecnológico “La Sexta”.

Es importante aclarar que en el año 2017, WhatsApp sí se podía utilizar en China, todo cambio tras aumentar las restricciones que se comparten por internet y cuando se implementó el “Gran Cortafuegos” o “Proyecto Escudo Dorado”, un mecanismo de ciberseguridad e iniciativa que supone la censura y vigilancia de Internet a cargo del Ministerio de Seguridad Pública de la Republica Popular China.

Seguro te estarás preguntando, ¿Qué aplicación remplaza a WhatsApp? la app de mensajería de China es WeChat, y no solo sirve para enviar o recibir mensajes, sino que también es posible realizar llamadas, videollamadas y otras funciones para comunicarte con tus amigos, familiares o compañeros del trabajo.

