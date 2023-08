WhatsApp ha cambiado mucho en los últimos meses del presente año, no solo en apariencia, también agregaron “nuevas funciones” que la mayoría de usuarios todavía no conocen, como por ejemplo: los mensajes de video; el bloqueo de conversaciones personales y grupales con huella dactilar; la sección de canales, etc., sin embrago, existen algunas herramientas antiguas que han pasado totalmente desapercibidas, este es el caso de la opción que te permite agregar un título a los documentos Word, Excel, PDF y otros elementos.

El referido servicio de comunicación instantánea ahora te ofrece la posibilidad de incluir una descripción o leyenda a los archivos multimedia, como las fotos, videos y documentos, la novedad se encuentra en los últimos que acabamos de mencionar, pues anteriormente no se podía colocar un título.

Sin duda es una característica muy útil y que facilitará la búsqueda de un documento con la ayuda de la herramienta lupa. Desde Mag te enseñaré cómo hacerlo antes de que compartas tu archivo por WhatsApp.

Cómo compartir documentos con descripción en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, ingresa a una conversación personal o grupal.

El siguiente paso es presionar el ícono del clip que se ubica en la parte inferior derecha (junto a la cámara).

Se desplegarán varias opciones: oprime en “ Documento ”.

”. Selecciona uno y automáticamente se habilitará el campo de texto antes de enviarlo.

Agrega una leyenda o descripción, de preferencia que esté relacionado con el archivo, así será más fácil ubicarlo.

Finalmente, toca el botón para enviar.

Cómo recuperar tu WhatsApp si “tu número está suspendido”

Lo primero que debes de hacer es guardar la calma porque sí hay solución al problema.

WhatsApp te permite, por lo menos una vez, recuperar tu número.

Pero eso sí, ya no debes volver a usar aplicaciones de terceros o APK de dudosa procedencia.

Lo primero será ingresar al formulario de contacto de WhatsApp.

Puedes utilizar este enlace .

. Allí coloca tu número de teléfono, pero antes asegúrate en elegir tu país.

Luego un correo electrónico para recibir respuesta de WhatsApp y desde qué sistema operativo usas la app.

A continuación deberás escribir el mensaje explicando que te devuelvan tu cuenta de WhatsApp.

Eso sí, debes ser lo más específico posible y comprometerte que no usarás apps de terceros.

Cuando recibas el mensaje de WhatsApp de retorno, se te dará un veredicto sobre si recuperarás tu cuenta o no.

