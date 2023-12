WhatsApp Messenger se encuentra en una etapa de mejora continua, ya que frecuentemente está incorporando nuevas e increíbles herramientas de seguridad y privacidad, como por ejemplo: el bloqueo de conversaciones con huella dactilar; desvío de llamadas desconocidas; los mensajes temporales, etc.

Una de las últimas funciones es la que te permite enviar o recibir mensajes de voz configurados con la opción “Ver una sola vez”, significa que después de haberlos escuchado desaparecerán de forma automática. ¿Quisieras conservar audios recibidos con las mismas características? Es algo que en Mag te explicaremos a continuación.

Será de mucha utilidad para tener evidencia de lo que alguien te había comentado. Es necesario aclarar que no vas a registrar esos audios en caso grabes la pantalla del smartphone, asimismo, tampoco descargarás aplicaciones externas o programas alterados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc.

Así puedes conservar mensajes de voz de única reproducción en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. El siguiente paso es vincular tu cuenta en WhatsApp Web .

. Abre la app desde el celular > presiona los tres puntos > “Dispositivos vinculados” > escanea el código QR de la PC o portátil.

Aquí entra a una conversación personal o bloc de notas, también puede ser el chat de un amigo de confianza.

Haz clic en el botón del micrófono para que empieces a grabar un mensaje de voz .

para que empieces a . Ahora, en la app móvil de WhatsApp abre y reproduce el audio con la opción “ ver una sola vez ”.

”. Pega el teléfono al micrófono de la computadora.

Finalmente, envía esa nota de voz cuando termine de grabar.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: