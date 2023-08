Como se recuerda, WhatsApp no solo cuenta con una aplicación para celulares, de hecho la de iOS y Android son totalmente diferentes, pues el referido servicio de mensajería instantánea ha desarrollado su propia app para tabletas y smartwatches, la versión de navegadores (WhatsApp Web), y el programa nativo de computadoras o portátiles (WhatsApp Desktop).

Si no has protegido correctamente tu cuenta de WhatsApp, una tercera persona o tu propia pareja, podrían acceder a la misma y vincularla en cualquiera de las versiones que mencionamos hace un momento, ¿Serás notificado cuando lo hagan? no, así él o ella leerán todos los mensajes que compartas o recibas.

Desde Mag te enseñaré un truco bastante sencillo para impedir que alguien abra tu cuenta en otra versión de WhatsApp, incluso si has dejado tu teléfono desbloqueado. No descargarás programas alterados o aplicaciones de terceros, todo lo vas a realizar en las configuraciones del aplicativo.

Así puedes evitar que vinculen tu cuenta de WhatsApp en otra versión

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store. En Android , abre la app y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho > entra a los “Ajustes”.

, abre la app y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho > entra a los “Ajustes”. Luego, oprime en el apartado “Privacidad” > desplázate hacia abajo y toca la opción “Bloqueo con huella dactilar”.

Activa el interruptor del mismo nombre y coloca tu huella en el sensor. Por último, elige un bloqueo automático después de 1 o 30 minutos.

En iOS tendrás que usar Touch ID > abre la app e ingresa a la “Configuración” (ícono del engranaje que se ubica abajo a la derecha).

tendrás que usar Touch ID > abre la app e ingresa a la “Configuración” (ícono del engranaje que se ubica abajo a la derecha). El siguiente paso es pulsar en “Privacidad” > “Bloqueo de pantalla” > finalmente, selecciona “Touch ID”.

Listo, intenta vincular tu cuenta en otro teléfono, WhatsApp Web, Desktop y la app para tabletas, previamente te pedirán colocar tu huella dactilar.

Los motivos para no retirar la tarjeta SIM de tu celular en donde utilizas WhatsApp

Primero, te comentamos que tu cuenta de WhatsApp no se va a cerrar si expulsas el chip.

El primer inconveniente es que te vas a quedar sin conexión a internet (en caso navegues con los datos móviles).

Si WhatsApp se cae a nivel mundial estarás incomunicado, pues no vas a realizar o recibir las llamadas telefónicas o mensajes de texto.

La información de tus conversaciones personales y grupales también estarían en riesgo (incluyendo los archivos multimedia).

Si alguien con malas intenciones se apodera de la tarjeta SIM retirada podría robar tu cuenta.

Solo debe insertar el chip en otro celular y registrarse en WhatsApp, ¿Es posible? Sí, porque le llegará el código de verificación.

