¿Qué ocurre cuando alguien te bloquea en WhatsApp Messenger? Simple, ya no podrás enviarle mensajes ni archivos multimedia, tampoco te aparecerán sus estados, y será imposible comunicarte con esa persona por llamada o videollamada.

Sin embargo, existe una manera bastante curiosa y legal de saber si el contacto que te bloqueó se encuentra en línea, incluso serás capaz de enviarle mensajes de texto y archivos multimedia, hasta te respondería, si así lo decide.

El lado positivo es que no será necesario tener que descargar aplicaciones de terceros o programas APK como WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc. Toma nota y sigue los pasos al pie de la letra.

Cómo saber si un contacto que te bloqueó en WhatsApp está conectado

Primero, pídele a un amigo que cree un grupo de WhatsApp .

. Ahora, tendrá que incluirte como participante y lo mismo debe hacer con la persona que te bloqueó .

. Cuando todo este listo, envía un mensaje, video, audio, imagen, etc.

Espera un poco para que el usuario que te bloqueó tenga tiempo de leer el mensaje.

El siguiente paso es pulsar por unos segundos sobre tu texto hasta que se encuentre sombreado.

Se habilitarán unas herramientas en la parte superior > presiona el ícono de los tres puntos > dale a “Info.”.

Finalmente, te aparecerá “ Leído ” si ese contacto vio lo que compartiste, significa que está utilizando la app de mensajería.

” si ese contacto vio lo que compartiste, significa que está utilizando la app de mensajería. De todas maneras dejará la marca de visualización, así tenga la confirmación de lectura desactivada.

