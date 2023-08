WhatsApp ha ido evolucionando para entregarle a los usuarios una mejor calidad al momento de usar la app, es por ello que cada vez se va centrado en la privacidad y la autenticidad, implementado así nuevas características que han llamado la atención de millones de personas, como es el caso de las fotos efímeras. Estas imágenes fugaces ofrecen una forma novedosa de compartir momentos y experiencias, ya que desaparecen automáticamente después de ser vistas.

Este enfoque revolucionario de WhatsApp no solo agrega una capa adicional de seguridad y confidencialidad a nuestras interacciones, sino que también nos brinda la libertad de comunicarnos sin dejar rastros permanentes, estableciendo así más confianza al momento de compartir una información.

No obstante, si hay una imagen interesante que deseas almacenar en tu dispositivo y por más intentos que hayas realizado no puedes, no te preocupes, ya que en MAG hemos preparado tres trucos sencillos para que guardes estas fotos sin problemas.

Cómo guardar fotos efímeras de WhatsApp

Te compartimos algunas opciones que tienes para guardar estas imágenes que se muestran una sola vez.

Desde WhatsApp Plus

Primero, puedes descargar WhatsApp Plus por medio de este enlace.

Luego, coloca tu número telefónico e introduce el código de verificación que te envíen.

De inmediato, se abrirá una interfaz parecida a la de WhatsApp.

Toca sobre los tres puntos verticales, ubicados en la esquina superior derecha.

Selecciona “Ajustes”, seguido de “Configuración de WhatsApp Plus”.

Ahora, presiona en “Privacidad y seguridad” y pulsa en “Anti vista una vez”.

De esta manera, desactivarás la opción que evita que la imagen se vuelve a ver.

Modo avión

Una opción bastante sencilla es por medio del “Modo avión”. Aquí el paso a paso:

Primero, accede a WhatsApp, entra al chat donde está la imagen efímera.

Abre la imagen y espera que cargue completamente para que sea nítida.

Para ello, solo debes deslizar la pantalla de arriba hacia abajo.

Entre las alternativas disponibles, selecciona “Modo avión”.

Tras activarlo, dirígete nuevamente a WhatsApp.

Accede al chat con la foto previamente abierta y tómale captura.

Guarda la captura de pantalla y listo, desactiva el modo avión.

La imagen seguirá abierta para el otro contacto, así que no te preocupes.

Tomar una foto

Aunque esta alternativa es bastante simple, no la queríamos dejar pasar, ya que se trata de tomar una foto a la imagen que se visualiza una sola vez, desde otro celular o dispositivo que tenga una cámara.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

