Leer mensajes de WhatsApp en secreto es una habilidad útil para mantener la privacidad y gestionar tu tiempo de manera eficiente, sobre todo, si no deseas que un contacto en particular sepa que has visto sus textos. Pese a que existen muchos motivos que te lleven a querer mantener discreción en todo momento, lo cierto es que desde la aplicación puedes lograrlo por medio de sencillos trucos.

Ya sea que tengas un dispositivo Android o iOS, puedes aplicar este objetivo sin ningún problema, pero recuerda que los pasos a seguir dependiendo del sistema operativo que uses.

Sin más, te brindamos algunos consejos y recomendaciones para que leas con éxito los mensajes que te enviaron tus contactos de WhatsApp. Asimismo, ten en cuenta que siempre puedes volver a restablecer cualquier ajuste de la aplicación.

Cómo leer mensajes de WhatsApp en secreto

Existen muchas maneras de leer mensajes de WhatsApp sin que tus contactos se enteren, aquí te compartimos algunos trucos:

Uno de los métodos más factibles es desactivar la confirmación de lectura. Para ello, debes entrar a los ajustes de WhatsApp, toca en “Privacidad” y deshabilita la opción mencionada.

También puedes leer los mensajes de tus amigos en la sección de las notificaciones de WhatsApp, esto siempre y cuando las hayas habilitado.

Por otra parte, si apagas tu conexión WiFi o Datos, puedes entrar al chat que deseas y leer el mensaje que te enviaron, luego puedes volver a conectarte a internet. Recuerda que si no tienes la confirmación de lectura desactivada, aparecerá después el doble check azul.

Otra alternativa es abrir WhatsApp Web, colocar el puntero del ratón sobre el chat deseado y te aparecerá una vista previa del mensaje.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

