WhatsApp no solo es una aplicación que se puede abrir desde cualquier dispositivo móvil, sino también en las tabletas. En la actualidad existen infinidad de ellas que pueden no solo descargar, a través de Google Play, sino también abrir tus conversaciones de la app de Meta usando cualquier navegador como Google Chrome o Safari.

¿Cómo se hace? Pues es una de las preguntas que siempre se hacen las personas. Si quieres abrir WhatsApp Web y en su lugar se te abre Google Play o simplemente se te manda a la página de la app, entonces debes usar este truco.

Eso sí, no hay necesidad de descargar cualquier tipo de aplicación, por el contrario, es totalmente gratis y no debes instalar APK extrañas como WhatsApp Plus .

Cómo abrir WhatsApp Web en tu tablet

Lo primero que debes hacer será abrir tu navegador favorito.

En la línea de búsqueda deberás colocar web.whatsapp.com

En caso te aparezca la web de descarga de WhatsApp, debes pulsar sobre los tres puntitos de tu navegador.

Allí dice “Modo escritorio.”

Una vez que lo hayas hecho, simplemente dale en actualizar.

Con eso ya podrás ver WhatsApp Web como normalmente lo percibes en la computadora.

Ahora solo toca escanear el código QR y listo.

Empieza a chatear con todos tus amigos.

Lo mejor de todo es que puedes recibir las notificaciones sin necesidad de descargar la app.

