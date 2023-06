Como se recuerda, WhatsApp Web es una página de internet que le pertenece a la compañía Meta. La referida plataforma de mensajería ocupa el puesto número 11 de los sitios web más visitados en todo el mundo entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, esto de acuerdo a la información difundida por “Similarweb”. Básicamente, es una versión de WhatsApp Messenger compatible con los diferentes navegadores de la actualidad, como por ejemplo: Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc.

Además, es un servicio 100% gratuito y no te muestra ningún tipo de publicidad, solo debes vincular tu cuenta para que empieces a enviar mensajes o archivos multimedia sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el punto débil de WhatsApp Web? simple, sus escasas herramientas a comparación de la app para dispositivos móviles.

Por ejemplo: en WhatsApp Web no tienes la función para enviar imágenes y videos que se visualicen por única vez; no te permite compartir actualizaciones de estado; es imposible realizar llamadas o videollamadas, entre otras importantes características que te hacen disfrutar de una mala experiencia. Aunque sí puedes tomarte fotografías, dicha versión no viene con los siguientes filtros básicos: “Pop”, “B/N”, “Cool”, “Chrome” y “Película”, no obstante, hay otras maneras de agregarle filtros a esas fotos que deseas compartir con tus contactos.

Así puedes agregarle filtros a las fotos que te tomas en WhatsApp Web

Primero, vincula tu cuenta en WhatsApp Web .

. Lo haces abriendo la app móvil > presiona el ícono de los tres puntos > “Dispositivos vinculados” > “Vincular un dispositivo” > escanea el código QR de la PC o portátil.

Ahora, en un chat personal, oprime el ícono del clip o la cruz > “Cámara” > tómate una fotografía”.

Toca sobre la imagen y haz clic en el ícono de la flecha que apunta hacia abajo (Descargar).

Ahora, accede a la página “Fotor” > regístrate con tu cuenta de Google (Gmail) o Facebook > dale a “Empezar > “imagen abierta” > carga tu fotografía.

En el lado izquierdo selecciona el filtro que más te guste, pruébalos.

Finalmente, pulsa en “Descargar” > JPG > envía la imagen por WhatsApp Web.

Cómo saber si tu pareja está en una llamada con otra persona en WhatsApp

No es necesario que debas instalar algún APK, por el contrario, solo tienes que contar con la última versión de WhatsApp.

Aunque WhatsApp está preparando una función para poder habilitar un buzón de voz, de momento puedes hacer esto.

Si tratas de llamar a alguien que está ocupado en una llamada de WhatsApp, se colgará inmediatamente.

Por si te ha bloqueado, solo sonará y nadie responderá.

Si tu pareja no está en llamada con alguien, o en videollamada, podrá contestar normalmente.

Asimismo, la llamada entrante sonará sin ningún problema.

Por lo que si quieres saber si tu pareja está en otra llamada o videollamada, eso quiere decir que solo se colgará automáticamente tu comunicación en WhatsApp.

Asimismo, puedes esperar un tiempo prudencial para que pueda responder.

De igual forma, el registro de llamadas perdidas quedará tanto para ti como para él o ella.

Síguenos en nuestras redes sociales: