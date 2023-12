La compañía Meta no suele actualizar con frecuencia su versión para navegadores, hablamos de WhatsApp Web, por ello, es normal que la referida plataforma no replique las mismas configuraciones que realizas a través del aplicativo móvil, como por ejemplo: el fondo de pantalla.

Muchos usuarios reportaron que no les aparecen algunas conversaciones al momento de vincular su cuenta en WhatsApp Web, solamente pueden ingresar buscándolas con la herramienta lupa, ¿Es un error? No, se trata de un ajuste que has realizado desde la app para celulares y en Mag te diremos cómo solucionarlo.

Antes de comenzar, es necesario destacar que no descargarás aplicaciones y tampoco vas a desinstalar tus extensiones de Google Chrome, lo único que necesitas es tu teléfono en mano.

Esta es la solución para que tus chats no estén ocultos en WhatsApp Web

Primero, abre WhatsApp Web a través del navegador de tu preferencia.

a través del navegador de tu preferencia. Ahora, verifica cuál es la conversación oculta o que no aparece en la interfaz principal.

El siguiente paso es abrir la app en tu teléfono inteligente.

Ahora, es 100% seguro que hayas archivado ese chat.

Entra a la sección denominada “ Archivados ” > pulsa la conversación por unos segundos hasta que se encuentre sombreada.

” > pulsa la conversación por unos segundos hasta que se encuentre sombreada. El siguiente paso es oprimir el ícono de la carpeta con una flecha que apunta hacia arriba.

Finalmente, cierra sesión en WhatsApp Web y vuelve a vincular tu cuenta para que el chat sea visible nuevamente.

Qué significa el arroba en tus chats de WhatsApp Web

Si estás metido en un grupo de WhatsApp , de seguro has visto el arroba a cada rato.

, de seguro has visto el arroba a cada rato. La única manera de eliminarlo es simplemente ingresando al chat y listo.

Pero, qué cosa significa. Pues aquí te sacamos de la duda.

Se trata de una función que solo aparece cuando te han etiquetado en una conversación.

De esa manera podrás estar alerta y, sobre todo, tu celular te avisará que tienes un mensaje.

Lo malo es que no puedes evitar que alguien te etiquete.

Además, si has silenciado el grupo de WhatsApp, el etiquetado hará nuevamente que vibre ese chat.

Así que ya lo sabes, el arroba no es un error, ni mucho menos es algo que has presionado en la app y apareció por error.

Recuerda que tú también puedes etiquetar a tus amigos en los chats grupales, eso sí, solo sirve para estos y no los individuales.

