No poder ver tus estados en WhatsApp Web puede presentar varias desventajas para los usuarios que utilizan esta plataforma, ya que no solo limita la experiencia de interacción con tus contactos, sino que te genera incertidumbre al no saber quiénes están visualizando tus historias, un dato que más de uno necesita obtener para conocer el alcance de su contenido.

Asimismo, si el estado que subimos presenta algún error, de inmediato podemos eliminarlo y volverlo a subir antes de otras personas lo vean, pero si no somos capaces de visualizar este contenido, tampoco seremos capaces de borrarlo.

Ante este problema, es preferible actuar de inmediato para evitar incomodidades y una mala experiencia con la plataforma, por ello, desde MAG te sugerimos algunos trucos que puedes poner en práctica.

Qué hacer si no se visualiza tu estado en WhatsApp Web

Te explicamos qué hacer si tus estados no son visibles en la plataforma de WhatsApp. Sigue estos consejos:

Asegúrate de que has configurado tu estado para que sea visible por todos o al menos por tus contactos. Para ello, dirígete a los ajustes de privacidad en la versión móvil de WhatsApp y verifica que tu historia no esté oculta.

En determinadas situaciones, puede haber problemas temporales de conexión o carga en WhatsApp Web, debido a esto, intenta actualizar la página del navegador para ver si el estado se muestra correctamente.

Comprueba que tu dispositivo esté conectado correctamente a internet y que la conexión sea estable, ya que si la red es lenta o intermitente, esto podría afectar la visualización del estado.

Puedes intentar limpiar la caché y las cookies del navegador que estás utilizando para acceder a WhatsApp Web y, de esta manera, se resuelvan los problemas de carga y visualización.

Si los pasos anteriores no funcionan, cierra la sesión de WhatsApp Web y vuelve a iniciarla. Asegúrate de escanear el código QR nuevamente desde la aplicación móvil para asegurar una conexión adecuada.

Otra opción es actualizar la app de WhatsApp desde tu dispositivo móvil y abrir la plataforma en tu navegador, esto debido a que las optimizaciones pueden solucionar problemas de compatibilidad y rendimiento.

Prueba con otro navegador o si usas Google Chrome, intenta abrir el modo incógnito.

Si después de intentar estas soluciones aún no puedes ver tu estado en WhatsApp Web, es posible que haya un problema más complejo que requiera asistencia técnica de la app. En esta situación, te recomendamos que te comuniques con el equipo de soporte adecuado para que te realicen un diagnóstico más personalizado.

