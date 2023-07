WhatsApp Web es una alternativa favorable para todas aquellas personas que prefieren usar un ordenador en lugar de un móvil, ya sea por comodidad o simplemente se encuentran en un lugar donde se vuelve más práctico utilizar la plataforma en la PC. No obstante, si no cuentas con este equipo y prefieres utilizar una tablet con Android, no te preocupes, ya que también es posible lograrlo.

Acceder a WhatsApp Web desde una tablet ofrece una serie de beneficios que pueden mejorar significativamente tu experiencia. En primer lugar, brinda la oportunidad de utilizar una pantalla más grande, lo que facilita la lectura y escritura de mensajes, especialmente para aquellos con dificultades visuales o que prefieren una interfaz más amplia.

Asimismo, al usar este dispositivo, se pueden aprovechar las funcionalidades táctiles, lo que agiliza la navegación y la interacción con la aplicación de Meta. Debido a estas características, te explicamos cómo llevar a cabo este truco.

Cómo entrar a WhatsApp Web desde una tablet

Si no puedes o no cuentas con un ordenador, no te preocupes, aquí te explicamos cómo usar tu tablet para acceder a la versión web de WhatsApp.

El primer paso es abrir tu navegador favorito en tu tablet Android.

Para este tutorial, usaremos de referencia Google Chrome.

Una vez dentro, coloca en el buscador WhatsApp Web.

Toca sobre la primera opción para abrir una pestaña nueva.

De inmediato, te aparecerá la página principal de WhatsApp Web.

Ahora, entra a los ajustes de WhatsApp desde tu móvil.

Aquí selecciona “Vincular dispositivos”.

Cuando aparezca la cámara, apúntala sobre el código QR de la pantalla de la tablet.

Espera que cargue y listo, se abrirá WhatsApp Web.

Qué hacer si no recibes notificaciones en WhatsApp Web

Te compartimos algunos pasos que puedes intentar para que las alertas vuelvan a aparecer en tu ordenador.

Primero, accede a tu cuenta de WhatsApp Web desde Google Chrome.

Luego, toca en el ícono del candado, ubicado en la barra de dirección del navegador web.

De inmediato se abrirá un menú, dirigirte a “Notificaciones”.

Tras esto, pulsa en el interruptor ubicado a su lado derecho para activar las alertas.

Ahora, presiona en los tres puntos verticales, localizados en la esquina superior derecha.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp ? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

