Son infinidad de personas los que han comprado un dispositivo móvil este año. Uno de los que también fue lanzado en el país fue el Xiaomi 12 Lite , un terminal de gama media que cuenta con una serie de características atractivas a la vista.

¿Sin embargo? ¿Será la mejor opción? Conoce todo acerca del Xiaomi 12 Lite en esta review luego de algunas semanas de uso como celular principal.

DISEÑO

El Xiaomi 12 Lite tiene un chasis en color negro matizado para que no se peguen las huellas dactilares. Mientras que su módilo de cámaras no sobresalen demasiado del cuerpo y se puede sostener con una sola mano sin incomodidad alguna.

El smartphone tiene medidas de 159.3 x 73.7 x 7.3 mm y un peso de 173 gramos. A sus laterales contamos con un puerto USB Tipo-C, la ranura para poner dos Nano SIM, los botones de volumen, el de encendido y apagado y doble altavoz. Su lector de desbloqueo se encuentra bajo la pantalla.

La display ocupa el 88.2 % del total de la fachada. Eso de no tener casi nada de bordes hace que la experiencia en visualización no se incómoda, tampoco el pequeño orificio que se incluye en la mitad del smartphone.

Buen detalle que la marca china apueste por terminales bastante limpios, sin demasiado sobrecargo de botones. El hecho de tener un celular limpio hace que, estéticamente, se vea premium.

PANTALLA

El Xiaomi 12 Lite tiene una pantalla de 6.55 pulgadas y viene con certificación 68B además de HDR10+, generando que la intensidad de los blancos y los negros sean precisos sin dañar la vista. Mientras que en el tema de los detalles en las imágenes, así como en los videos, y el control de la saturación, generan a que tu contenido pueda disfrutarse mucho más sin necesidad de contar con un panel de gama alta.

Sobre el brillo, hay que tener un poco de cuidado al usar el automático, pues no tiende a actuar demasiado rápido pese a traer 950 nits de iluminación.

Su resolución es de 1080 x 2400 píxeles, por lo que podrás disfrutar no solo de una reproducción a 60 fotogramas por segundo de tus videos en YouTube o Netflix, sino también ajustar la pantalla a 120 hz de tasa de refresco para mejora en los movimientos y animaciones del equipo.

Lo bueno es que el dispositivo trae Corning Gorilla Glass 5 en su pantalla; sin embargo, lo mejor será colocar una mica protectora mucho más potente para evitar cualquier daño en el smartphone.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Xiaomi le añade al Xiaomi 12 Lite un almacenamiento de 128 GB, pero con una RAM de 8 GB que se puede extender hasta 3 GB más. Algo beneficioso si quieres evitar el lag o la paralización de algunas aplicaciones.

En su interior encontramos un chip de 6 nanómetros del procesador Snapdragon 778G 5G, mismo que le permite no solo mejor control en la estabilización de la velocidad, sino también conectarse a la última tecnología de comunicación.

También lleva Android 12 de fábrica con la capa de personalización MIUI 13, misma que le brinda rapidez al equipo.

En el caso de los videojuegos, el Xiaomi 12 Lite sale bien parado pues en Fortnite no notamos pizca de lentitud en los gráficos. Estos se mantienen estables y hay varios detalles en las imágenes que hace que se muestre el negro no tan saturado. Hay precisión en los disparos y no hay desincronización entre los toques con lo que se muestra en la pantalla.

En el caso de Genshin Impact tampoco hemos notado lentitud. Por el contrario, la rapidez de la calidad gráfica llevada a 60 fotogramas por segundo lo hace disfrutar de cada aspecto del juego. Suponemos que esto es gracias a su memoria RAM ampliada.

CÁMARAS

El Xiaomi 12 Lite tiene triple cámara trasera encabezados por un lente de 108 megapíxeles. Aunque este todavía no viene con sello de Leica, también le acompañan un ultrawide de 120 grados con 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles.

Las fotografías suelen ser bastante luminosas, además de contraste alto. No hay saturación, pero sí una colorización que, en ocasiones, suele irse más de la cuenta. Incluso, si hay falta de iluminación, puedes activar el HDR.

Así toma las fotos el Xiaomi 12 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Xiaomi 12 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, no hay problemas al captar fotos en zonas oscuras como bien iluminadas. Xiaomi realiza un tratamiento en la imagen que hacen imperceptible el ruido. Asimismo los detalles de cada captura son más que suficientes, permitiendo que los detalles no se pierdan dependiendo de las condiciones de luz.

Si bien tienes la opción de poder activar los 108 megapíxeles desde la aplicación de la cámara del Xiaomi 12 Lite, a veces esas imágenes suelen tener demasiado peso, obligando que, al no tener demasiado espacio en el teléfono, debas borrar uno que otro programa.

Así toma las fotos el Xiaomi 12 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Xiaomi 12 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso del gran angular sí se nota que hay una diferencia en los colores. Las fotos suelen gozar de una iluminación baja a comparación que la cámara principal, por lo que siempre te debes apoyar del sol para lograr ese efecto que tanto se quiere en la imagen. De igual manera el macro, aunque este actúa casi de manera automática, a veces hay que presionar la pantalla para que el sensor reaccione.

Así toma las fotos el Xiaomi 12 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Xiaomi 12 Lite. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya mudándonos a la cámara frontal, el Xiaomi 12 Lite tiene un sensor de 32 megapíxeles, bastante esencial cuando quieres tomarte un selfie con muchos más detalles. Aunque te recomendamos desactivar el modo belleza el cual viene ya por defecto. Detalle a no pasar desapercibido es su modo de difuminación mediante software, el cual tiende a delinear bastante bien el contorno del rostro y la separación del fondo.

BATERÍA

El Xiaomi 12 Lite lleva una batería de 4300 mAh, pero tiene una carga que soporta los 67 W. Puedes tener el 100% de la batería en tan solo 30 minutos, mientras que el 50% de la misma en 13 minutos aproximadamente.

El Xiaomi 12 Lite lleva una batería de 4300 mAh, pero tiene una carga que soporta los 67 W. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si eres de las personas que gusta jugar demasiado, el terminal puede estar encendido alrededor de las 6 a 7 horas en promedio. En el caso de que seas un usuario que solo se dedica a visualizar su correo, algún que otro tiktok, puede estar durando cerca del día y medio.

CONCLUSIONES

El Xiaomi 12 Lite no tiene nada de ligero, por el contrario, es un celular guerrero en cuestión a diseño y a videojuegos.

El hecho de que su batería pueda desempeñarse hasta día y medio, en modo no gamer, le facilita bastante a no desesperarse por conectar el celular al toma corriente.

Otro punto positivo es que tiene una cámara con bien nivel de detalle. Lleva 108 megapíxeles que no le juegan en contra, aunque su almacenamiento suele ser muy poco, sobre todo el que ha llegado al país, de 128 GB.

El Xiaomi 12 Lite se vende en Perú a 1799 soles.

