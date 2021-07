Xiaomi es una de las marcas que se ha posicionado rápidamente en el mercado mundial. En la actualidad no solo cuentan con diversidad de tiendas, sino también han expandido sus productos en materia de cuidados para la salud, el hogar, además de los conocidos celulares en todas las gamas.

Sin embargo, muchos de sus principales terminales o smartphones no podrán tener Android 12 en un futuro debido a que no cumplen con ciertas especificaciones. Así que si te piensas comprar uno de ellos en poco tiempo, es posible que no recibas el nuevo sistema operativo de Google.

A través del Twitter de xiaomiui se ha enlistado diversidad de equipos de Xiaomi que no actualizarán en los próximos meses. Se desconoce si en un futuro estos podrán optar a ello o simplemente se quedarán con Android 11 o, en el peor de los casos, en Android 10.

Cabe precisar que este listado es preliminar y es posible que se sigan añadiendo más terminales de la marca china en él. Así que chequea si tu equipo se encuentra en este primer pelotón.

Conoce si tu celular Xiaomi no actualizará a Android 12, el próximo sistema operativo de Google. (Foto: Xiaomi)

CELULARES DE XIAOMI QUE NO ACTUALIZARÁN A ANDROID 12

Algunos modelos vienen desde Android 9 y otros simplemente son de gama de entrada. Por lo que debes tomar a continuación nota de este listado de celulares de Xiaomi :

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Note

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi K20

Xiaomi Redmi K20 Pro

Xiaomi Redmi K20 Premium

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 8T

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi 9

Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi Redmi 9i

Xiaomi Redmi 9AT

Xiaomi Redmi 9C

Xiaomi Redmi 9 Prime