Nostalgia. La capa de personalización para dispositivos móviles MIUI desarrollada por la marca de origen chino Xiaomi, dejará de actualizarse porque fue reemplazada por el nuevo sistema operativo denominada HyperOS, ¿Te gustaría saber qué teléfonos serán compatibles con este nuevo software? en Mag elaboramos un listado con los equipos que recibirán al sucesor de MIUI.

HyperOS no solo será compatible con los celulares, también se utilizará para todo el ecosistema de dispositivos IoT de Xiaomi, como por ejemplo: relojes inteligentes, tabletas e incluso vehículos, etc., el objetivo de la firma china siempre fue unificar los productos que vende con un solo software.

Es necesario aclarar que HyperOS todavía no se ha desarrollado por completo, pues crear un software para todos los dispositivos de la empresa no es una tarea sencilla, de hecho le ha tomado más de siete años en llegar a la etapa final; además, todavía no hay fecha exacta de actualización.

Listado de móviles Xiaomi que migrarán a HyperOS

Xiaomi 14 (preinstalado de fábrica).

Xiaomi 13T Pro.

Xiaomi 13T.

Xiaomi 13 Ultra.

Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi 13.

Xiaomi 13 Lite.

Xiaomi 12T Pro.

Xiaomi 12T.

Xiaomi 12 Lite 5G.

Xiaomi 12S Ultra.

Xiaomi 12S Pro.

Xiaomi 12S.

Xiaomi 12 Pro Dimensity.

Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi 12.

Xiaomi 12X.

Xiaomi 11T Pro.

Xiaomi 11T.

Xiaomi 11 Ultra.

Xiaomi 11 Pro.

Xiaomi 11.

Xiaomi Mi 11X.

Xiaomi Mi 11X Pro.

Xiaomi Mi 11i.

Xiaomi 11i / 11i Hypercharge.

Xiaomi 11 Lite 4G.

Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Xiaomi 11 Lite 5G.

Xiaomi 10S.

Xiaomi MIX FOLD.

Xiaomi MIX FOLD 2.

Xiaomi MIX FOLD 3.

Xiaomi MIX 4.

Xiaomi Civi.

Xiaomi Civi 1S.

Xiaomi Civi 2.

Xiaomi Civi 3.

Xiaomi Pad 6 / Pro / Max.

Xiaomi Pad 5.

Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro Wifi.

POCO F5 Pro.

POCO F5.

POCO F4 GT.

POCO F4.

POCO F3.

POCO F3 GT.

POCO X6 Pro 5G.

POCO X6 5G.

POCO X5 Pro 5G.

POCO X5 5G.

POCO X4 GT.

POCO X4 Pro 5G.

POCO M6 Pro 5G.

POCO M5s.

POCO M5.

POCO M4 Pro 5G.

POCO M4 Pro 4G.

POCO M4 5G.

POCO M3 Pro 5G.

POCO C55.

Redmi K40.

Redmi K40S.

Redmi K40 Pro / Pro+.

Redmi K40 Gaming.

Redmi K50.

Redmi K50i.

Redmi K50i Pro.

Redmi K50 Pro.

Redmi K50 Gaming.

Redmi K50 Ultra.

Redmi K60E.

Redmi K60.

Redmi K60 Pro.

Redmi K60 Ultra.

Redmi Note 10 5G / Redmi Note 11SE / Redmi Note 10T 5G.

Redmi Note 10 Pro 5G.

Redmi Note 10T.

Redmi Note 10S / Redmi Note 11SE India.

Redmi Note 10 Pro.

Redmi 10 / Redmi 10 2022 / Redmi 10 Prime / Redmi Note 11 4G.

Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / Redmi 11 Prime 5G.

Redmi Note 11R.

Redmi 10C / Redmi 10 Power.

Redmi 11 Prime 4G.

Redmi Note 11 4G / 11 NFC 4G.

Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5G.

Redmi Note 11S.

Redmi Note 11S 5G.

Redmi Note 11 Pro 4G.

Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro.

Redmi Note 11 Pro5G.

Redmi Note 11T Pro / 11T Pro+.

Redmi Note 12 4G / 4G NFC.

Redmi 12C.

Redmi 12.

Redmi Note 12 Turbo.

Redmi Note 12T Pro.

Redmi Note 12 Pro Speed.

Redmi Note 12 Pro 5G / Pro5G / Discovery.

Redmi Note 12S.

Redmi Note 12R / Redmi 12 5G.

Redmi Note 12 5G / Note 12R Pro.

Redmi Note 13 4G / 4G NFC.

Redmi Note 13 Pro 5G.

Redmi Note 13 Pro5G.

Redmi Note 13R Pro.

Redmi 13C.

