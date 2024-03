Uno de los dispositivos que me ha atrapado ni bien lo saque de la caja fue el Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, un terminal que ha llegado al Perú en tres distintos colores y que cuenta con una cámara principal de 200 megapíxeles, además de una carga rápida de 120 W, pero ¿serán suficientes? Pues aquí te cuento todos los detalles luego de usar el dispositivo durante algunas semanas. Si vas a optar por este dispositivo con sistema operativo de Google, entonces no te pierdas este completo review del terminal chino.

DISEÑO

El Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ se ha convertido en uno de mis favoritos en cuestión a diseño. Tiene una estructura bastante bonita y en su color blanco le da una estética brillante. Si bien está compuesta por vidrio por sus dos lados, delantero y trasero, debes tomar en consideración en colocarle el case de silicona que trae en la caja para protegerla y evitar esas caídas inoportunas.

En la parte de atrás, el Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ cuenta con una zona curva que permite un buen agarre del equipo. Asimismo allí se halla el módulo de tres cámaras en una especie de isla rectangular que sobresale un poco del equipo, por lo que debes tener un poco de cuidado ya que, al colocarle sobre una superficie plana, puede resbalarse poco a poco.

REVIEW | El Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ se ha convertido en uno de mis favoritos en cuestión a diseño. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A sus laterales lleva el puerto USB Tipo-C, doble altavoz, por lo que puedes escuchar todo en estéreo, además de los botones de volumen y de encendido y apagado en un solo lugar, botoneras que tienen una buena distribución y no generan confusión.

REVIEW | Ya en el cuerpo entero del equipo se tiene 161.4 x 74.2 x 8.9 mm y tiene un peso considerable de 199 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en el cuerpo entero del equipo se tiene 161.4 x 74.2 x 8.9 mm y tiene un peso considerable de 199 gramos, algo que casi ni se siente a la mano. La pantalla es curva y tiene un pequeño orificio en la zona superior de la fachada para la cámara frontal.

La display tiene una extensión buena que ocupa el 89.7 del total. Asimismo, está protegida por Gorilla Glass Victus, la cual es bastante resistente pero que debes tener cuidado en caso se caiga al suelo ya que la mica que viene en el equipo no es tan resistente que se diga.

PANTALLA

La pantalla del Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ es AMOLED de 6.67 pulgadas, generando colores vibrantes y, sobre todo, que no hay imperfección en los matices. Los negros y blancos se mantienen estables y no hay ese efecto espejo que suele generarse en otros terminales de gama alta y media.

Por lo menos los detalles están bien representados y alcanza una resolución de 2.712 x 1.220 píxeles. Esto permite llevar tus videos o contenido streaming a los 2160 píxeles, incluso te permite reproducir a 60 fotogramas por segundo, a fin de que visualices lo que desees tal como fue grabado y con movimiento que genere algún tipo de molestia en la vista.

REVIEW | La pantalla del Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ es AMOLED de 6.67 pulgadas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Además, tiene la tasa de refresco dinámica que puede alcanzar los 120 Hz en total, perfeccionando las animaciones y que el movimiento de las imágenes. Su paleta de colores también refuerza las tonalidades verde, celeste, marrón, por lo que tendrán un aspecto llamativo y natural.

REVIEW | Alcanza una resolución de 2.712 x 1.220 píxeles. Esto permite llevar tus videos o contenido streaming a los 2160 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por ejemplo, en el caso de YouTube pude obtener una calidad alta sin mayor esfuerzo y esta prácticamente no tuvo problemas. Sin embargo, el único talón de Aquiles del celular es que a veces se puede interrumpir lo que ves o realizas debido a los toques fantasmas en el panel Edge.

Ya en el brillo, la potencialidad es buena. Registra 1800 nits de iluminación, justo para emplear el celular en zonas donde hay demasiado sol, sobre todo que no quiere irse de momento. Además, puedes activar la luz cálida para que evites la famosa fatiga visual

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ lleva el procesador Dimensity 7200 Ultra, el cual le da mayor ventaja en potencia y performance. Notarás que no hay ninguna interrupción al momento de ejecutar cosas como renderizar videos o ver lo que desees. No hay imperfección tampoco en los gráficos ni mucho menos al abrir y cerrar aplicaciones por montones.

REVIEW | El Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ lleva el procesador Dimensity 7200 Ultra. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que tienes 12 GB de RAM que puedes extender hasta 12 GB más, obteniendo así 24 GB de RAM en total, algo que me ha gustado mucho. De igual modo lleva 512 GB de almacenamiento interno, como para que no te preocupes de tener que desocupar rápidamente tu dispositivo o subir todo a la nube.

Eso sí, se cuenta con MIUI 14 aún, por lo que no hay novedad cuándo contará con HyperOS, la nueva capa de personalización de Xiaomi. Además tiene Android 13, sistema operativo que se podrás actualizar hasta en 3 oportunidades más, empezando desde Android 14. Ojalá no demore mucho en poder dar un salto.

REVIEW | Lo bueno es que tienes 12 GB de RAM que puedes extender hasta 12 GB más, obteniendo así 24 GB de RAM en total. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En torno a los videojuegos, en el caso de Fortnite, las pulsaciones y los efectos, con la sincronización del sonido, iban a tope. No hubo que tener que esperar la descarga de los gráficos en HD para poder usar la calidad alta a 60 fotogramas por segundo. Al parecer el procesador hace el esfuerzo para moldar sus requerimientos y así potenciarlos al máximo cuando empiezas a jugar. Noté que los gráficos tampoco tenían una estructura cuadrada y, por lo menos, tenían forma.

REVIEW | En torno a los videojuegos, en el caso de Fortnite, las pulsaciones y los efectos, con la sincronización del sonido, iban a tope. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual forma en Genshin Impact, al enfrentarme a los monstruos y diversas misiones, el celular también se mantenía decente. Pude subir a los 60 fotogramas por segundo en calidad alta y no hubo traspié. Por el contrario, el desenvolvimiento del videojuego estaba bien logrado, permitiendo que los colores cuenten con buen nivel de detalle y contraste no exagerado. Aunque eso sí, hay un ligero calentamiento en la zona trasera, pero eso lo podrás regular desde los Ajustes de la batería a fin de que se mantenga fresco.

CÁMARAS

El dispositivo lleva triple sensor trasero, empezando por el principal de 200 megapíxeles, le sigue el ultrawide de 8 megapíxeles, y el macro de 2 megapíxeles. Además en la zona delantera se cuenta con una cámara para selfies de 16 megapíxeles.

Las fotografías tomadas con el nivel más alto de megapíxeles, registran un buen detalle de los objetos, incluso, en los murales, puedes ver las capas de pintura que se han usado y hasta los colores bien representados. La apreciación, sea en el celular o en la computadora, no tienden a bajarse, por el contrario, son casi similares y eso me ha gustado.

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Redmi Note 13 Pro+. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Redmi Note 13 Pro+. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo, cabe precisar que para poder emplear el sensor de 200 megapíxeles debes tomar en consideración que el peso de la imagen puede llegar hasta los 40 MB, por lo que el procesamiento de la foto puede demorar un poco más de lo normal. Eso sí, no viene por defecto, por lo que debes moverlo desde el apartado de ajustes.

A la luz del día me ha gustado que no haya ese rebote de luz cuando te encuentras ya sea en contra. El brillo se maneja de manera estable y no tienes esa molestia de tener que estar acomodando botones en el modo profesional. Incluso, cuando activas el HDR, le brinda un plus más consiguiendo una estabilización de contraste bueno.

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Redmi Note 13 Pro+. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Redmi Note 13 Pro+. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La cámara también te permite hacer un aumento de 2X a tu imagen. Si bien no trae el telefoto, por lo menos este zoom digital no genera imperfección en las tomas. Mientras que en el caso del gran angular, hay que tomar en consideración de que funcionará bien si te encuentras en situaciones de buena luz, ya que de lo contrario saldrá con frialdad. Hay una ligera ventaja en torno a la cámara principal, pero por lo menos mantiene su esencia. Eso sí, no encontrarás detalles.

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Redmi Note 13 Pro+. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Xiaomi Redmi Note 13 Pro+. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El macro prácticamente es complementario al sensor de 200 megapíxeles. Aunque, en ciertos casos, demora un poco en enfocar por lo que debes pulsar sobre la pantalla para obtener un mejor resultado. Ya mudándome a la frontal, esta otorga buena iluminación a los selfies, sin ese famoso quemado, aunque debo decir que define bien la difuminación del fondo.

En la noche la cámara principal no sufre demasiado y puede adecuarse a cualquier condición de luz ya que no hay rebote. Los colores se mantienen aunque tienes que jugar un poco con la barra de iluminación para que no termine por destellar los objetos.

BATERÍA

El Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ lleva una batería de 5000 mAh, mismos que pueden cargar a 120 W con el enchufe que trae la caja. Por lo menos la marca china no abandona ningún complemento a fin de que no compres por separado.

La energía del dispositivo puede durar entre un día a día y 3 horas en caso lo uses para poder responder los correos, el WhatsApp o cualquier aplicación básica. Mientras que en el tema de la reproducción de videos, puedes visualizar hasta 7 horas de contenido de series de una hora cada uno.

REVIEW | El Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ lleva una batería de 5000 mAh, mismos que pueden cargar a 120 W. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de que juegues en extremo o te guste usar la cámara en demasía, pues el smartphone sufre un drenaje energético de entre 5 a 7 horas. Lo bueno es que Xiaomi te permite controlar el uso de la batería hasta en 4 modos. Además, con su cargador puedes tener el 100% en tan solo 22 minutos, mientras que el 50 % en 10 minutos, por si te olvidaste enchufarlo.

