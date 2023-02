¿Qué es lo primero que ves cuando te toca renovar el celular? ¿La batería, el sistema operativo, las cámaras, el diseño? Son varios los celulares que se han lanzado el 2022, uno de ellos es el ZTE Blade V40 Smart 5G .

¿Será buena idea comprarlo en pleno 2023? Pudimos probar el smartphone durante algunas semanas y ya tenemos la review final del ZTE Blade V40 Smart 5G . ¿Será bueno o malo?

DISEÑO

El ZTE Blade V40 Smart 5G viene con un diseño hecho completamente de plástico. En la parte trasera vemos un chasis en color celeste el cual se caracteriza por ser tornasolado y viene con una serie de líneas para que resbale el agua, en caso de salpicaduras.

Además de ello tenemos un módulo de cámaras de color negro, a modo de islote, que no pasa desapercibido. Lo bueno es que este no sobresale demasiado del cuerpo, por lo que no debes tener miedo de que se caiga de la mesa en caso recibas una llamada.

El ZTE Blade V40 Smart 5G viene con un diseño hecho completamente de plástico. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A sus laterales tenemos los clásicos botones de volúmen, el de encendido y apagado que actúa como lector de huella, el cual es bastante rápido, además del puerto USB Tipo-C, el jack 3.5, y el altavoz, mismo que debes tener algo de cuidado debido a que, cuando lo colocas en horizontal, suele taparse.

En la parte frontal contamos con una pantalla de 6.52 pulgadas con un notch en forma de gota, aunque me hubiera gustado que traiga ya un agujero en la display,ya sea en la parte media o en la zona lateral. El smartphone llega con una estructura que abarca los 164.1 mm x 75.5 mm x 9.2 mm y pesa 182 gramos.

El smartphone llega con una estructura que abarca los 164.1 mm x 75.5 mm x 9.2 mm y pesa 182 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

PANTALLA

El ZTE Blade V40 Smart 5G tiene 6.52 pulgadas de pantalla con una resolución en HD+ de 720 x 1600 píxeles. Su brillo automático te permite visualizar tus notificaciones sin sufrimiento.

Lo bueno es que la marca le añade 90 Hz de tasa de refresco, por lo que podrás lograr obtener mejor animación y mayor velocidad en ellas a fin de evitar el ya tan famoso cansancio o fatiga visual.

El ZTE Blade V40 Smart 5G tiene 6.52 pulgadas de pantalla con una resolución en HD+ de 720 x 1600 píxeles. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Las tonalidades en relación al video, en caso mires Netflix y YouTube, no suelen ser tan contrastadas. Por lo general tienden a estar entre cálidas a frías, aunque tampoco es que se produzca pixelización o algo por el estilo durante la reproducción del clip.

El único detalle es que solo puedes ver tu contenido en calidad media, es decir, en 30 fotogramas por segundo y con 1080 píxeles como máximo, por lo que no hay esperanzas para alcanzar el famoso 4K que puede aparecer tus videos, pero no es notable.

También puedes activar en el ZTE Blade V40 Smart los 90 Hz de tasa de refresco. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

¿Android 11? Sí, así como lo lees. El ZTE Blade V40 Smart 5G corre todavía Android 11, el software de Google lanzado hace un par de años. Aunque no haya rastros sobre si hará un salto a Android 12, el terminal no sufre desmejoras ni nada por el estilo, se defiende.

Durante las semanas de uso, el dispositivo se ha comportado de la mejor manera posible, incluso se le pudo incrementar la memoria RAM de 4GB a 2 GB más para que así no patalee y la verdd es que le cayó a pelo. En el aspecto de su almacenamiento, el celular viene con 128 GB y se le puede extender a 1 TB.

En el aspecto de su almacenamiento, el celular viene con 128 GB y se le puede extender a 1 TB. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El procesador que tiene es un Mediatek Dimensity 700 5G, el cual no solo le otorga estabilidad al terminal, sino también la última tecnología de comunicación, algo que ya muchos quieren tener pero que aún no pueden.

En el apartado de videojuegos, probamos Fortnite y al inicio le costó bastante al ZTE Blade V40 Smart 5G. Los gráficos solían ser bastante lagueados y se presentaban cortes en las imágenes, pero conforme avanzabas, esto se iba regulando, estabilizando la performance del juego y así poder usar todas las herramientas y las defensas que nos brinda la app de estrategia.

En el apartado de videojuegos, probamos Fortnite y Genshin Impact. En ambos al inicio le costó bastante al ZTE Blade V40 Smart 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cosa distinta sucedió en Genshin Impact que no abre demasiado lento como otros celulares del mismo sector, por el contrario, suele ser bastante rápido. Asimismo, los gráficos, en calidad de 30 fotogramas y en media, se mantienen estables. Aunque no corra como un gama alta, por lo menos se defiende y eso que no trae Android 12 o un procesador moderno.

CÁMARAS

El ZTE Blade V40 Smart 5G trae triple sensor trasero, el primero de ellos, y el que más megapíxeles tienes, es el principal, que en su totalidad cuenta con 48. Esta puede jugar con la inteligencia artificial y también el HDR.

Al registrar las fotos, el tratamiento y el disparo son bastante rápidos; sin embargo, el resultado deja bastante qué deseas. Las imágenes, pese a la luz del día, suelen gozar de demasiado contraste.

Así toma las fotos el ZTE Blade V40 Smart 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el ZTE Blade V40 Smart 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese aspecto lo mejor será desactivar todo su apartado para que así puedas tener las imágenes con mayor naturalidad de colores. Por otro lado, la saturación, cuando estás en plena luz del sol, también suele ser excesiva. A veces se pintan los colores demás pese a que nos encontramos en buenas condiciones de luz.

No sé si esto se pueda solucionar con un tema de software o actualización, pero en momentos donde el sol ya tiende a irse, es decir, hay aparición de sombras, ya las imágenes suelen ser más cálidas de lo normal y se resaltan ciertos detalles del objeto.

Así toma las fotos el ZTE Blade V40 Smart 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el ZTE Blade V40 Smart 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

También tenemos un lente macro y otro depth sensor que juegan con la cámara principal. No tenemos la oportunidad de hacer el zoom óptico mas que el generado por máquina, ni tampoco el ultra gran angular que, según la evaluación, debió haber aunque sea uno de los dos.

Pero el enfoque y desenfoque de las cosas se hace bastante bien, aunque no tan preciso como quisiéramos. Pero los resultados más que correctos, son favorables.

Así toma las fotos el ZTE Blade V40 Smart 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el ZTE Blade V40 Smart. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de la cámara para selfies está bien implementados los 5 megapíxeles, pero hay algo que termina por opacar los autoretratos y es la presencia de ruido. Aunque tengas buena luz, esto suele estar presente en la mayoría de fotos incluyendo en el modo retrato. Creo que ese aspecto sí le juega en contra.

En el apartado fotográfico, al ser un dispositivo de gama media, creo que el ZTE Blade V40 Smart 5G tiene más competidores en este aspecto y con mejoras en sus cámaras, evitando que salgan falseadas las imágenes o con demasiada pixelixación.

BATERÍA

El ZTE Blade V40 Smart 5G tiene 4000 mAh de batería. El dispositivo puede estar encendido en alrededor de 16 a 20 horas en uso promedio, mientras que si eres un usuario que gusta de los juegos o estar grabando a cada rato, puede llegar a durar entre 8 a 10 horas.

El ZTE Blade V40 Smart 5G tiene 4000 mAh de batería. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre su carga, el ZTE Blade V40 Smart 5G puede llegar al 100% en alrededor hora y 45 minutos, mientras que en unos 55 minutos recién podrás alcanzar el 50%.

CONCLUSIONES

EL ZTE Blade V40 Smart 5G es un celular de gama media con un diseño bastante particular. Su cuerpo es bastante limpio y sin añadiduras o logos que terminen por afectar su estética.

En el lado de la pantalla, me gusta que ZTE haya apostado por colocarle los 90 Hz para mejorar la fluidez.

Mientras que en el apartado del interior, resulta algo raro que todavía tenga Android 11, pero por lo menos se desenvuelve con naturalidad y sin problemas, aunque existan algunos baches en los juegos.

Creo que su talón de aquiles está en las cámaras. No tiene ultra gran angular ni tampoco zoom óptico, por lo que te quedarás solo en una cámara estándar.

