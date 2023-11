Si estás buscando un smartphone muy similar a una computadora, entonces aquí te damos una opción. Hemos probado durante un par de semanas el nuevo ZTE Redmagic 8S Pro , un dispositivo con 12 GB de RAM.

¿Serán suficientes? Aquí ya tenemos la review completa del celular denominado como gamer, el ZTE Redmagic 8S Pro . ¿Bueno o malo?

DISEÑO

El ZTE RedMagic 8S Pro es un dispositivo netamente grande, donde muchos jóvenes pueden disfrutar, a pantalla completa, todos los videojuegos que desean. Incluso tiene una cámara bajo la pantalla que evita cualquier tipo de interrupción en la misma. Lleva una estructura de 164 x 76.4 x 9.5 mm con 228 gramos.

Asimismo, en su parte trasera, la cual es completamente limpia, observamos una luz que se enciende en RGB cuando juegas, incluyendo un sistema de cámaras. El chasis suele verse como una especie de tornasolado bastante bonito. Esta está cubierta por Corning Gorilla Glass 5, así que es mejor protegerla con un case.

REVIEW | Lleva una estructura de 164 x 76.4 x 9.5 mm con 228 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya a los laterales tenemos unos frames en aluminio y contamos con un botón rojo exclusivo para iniciar sesión a los videojuegos que hemos instalado en el ZTE RedMagic 8S Pro, pero no olvidar que se le integra un Jack 3.5 para los audífonos, el puerto usb tipo-C, los altavoces duales, y el botón de encendido y apagado.

Ya en la zona delantera encontramos una display bastante estrecha en despliegue que ocupa casi toda la pantalla, ocupando el 89.1 % del total, siendo bastante grande, misma que no se puede controlar con una sola mano, por lo que es mejor sostenerlo con ambas. Eso sí, la estructura completa del dispositivo es rectangular, muy similar a los Sony de varios años.

REVIEW | El ZTE Redmagic 8S Pro cuenta con un chasis que suele verse como una especie de tornasolado bastante bonito. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Pero algo que ZTE dota al RedMagic 8S Pro es que viene con sistema de refrigeración lo que hace que evite que el equipo se caliente cuando juegas. Estas ranuras se encuentran uno en cada lado y la verdad es llevadero. De lo contrario tendríamos un equipo que queme todo el tiempo.

PANTALLA

La pantalla del RedMagic 8S Pro es de 6.8 pulgadas con sistema AMOLED, la cual le brinda una serie de beneficios por los demás smartphones, empezando por el color que es bastante reluciente y encendido, donde no fallan los gráficos y veremos mayor contraste sin llegar al exceso.

También está protegida por Corning Gorilla Glass 5 y hay que ponerle una mica de vidrio, en caso consigas. Esta puede ejecutarse a 120 Hz e incluso no sufrirás en ver tus notificaciones cuando te encuentres bajo el sol ya que tiene 1300 nits de brillo, por lo que garantiza mayor nitidez en el caso estés bajo el cenit.

REVIEW | Puedes mover la tasa de refresco del smartphone de 60 a 120 Hz. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de la resolución contamos con 1116 x 2480 píxeles, mismos que permiten que la visualización en conjunto con los videos de YouTube o Netflix, así como los videojuegos, tengan detalles que usualmente no se ven en otros equipos. Puede reproducir contenido en 2160 en 4K, además de jugar con los 120 Hz de la velocidad de la display.

REVIEW | La pantalla del RedMagic 8S Pro es de 6.8 pulgadas con sistema AMOLED, la cual le brinda una serie de beneficios por los demás smartphones. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En cuanto a los colores, los negros se ven con buen nivel de detalle al igual que los blancos, pero no solo ello, también se le proporciona una finura de naturalidad en las imágenes que visualizas. No hay saturación en demasía ni mucho menos encontrarás retraso entre lo que miras con lo que escuchas.

Otro detalle que me di cuenta casi al final del préstamo es que tiene una cámara frontal bajo la pantalla, pero es de tal manera que ni se notan los puntitos o los píxeles. Por el contrario, es bastante invisible y solo lo ves cuando te encuentras tomando tus selfies.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El RedMagic 8S Pro de ZTE es un celular guerrero. No tiene pizca de lentitud y su ventilación hace que permanezca casi frío. Su sistema operativo es RedMagic OS 8 y se le complementa con Android 13. La capa de personalización es amigable y con ella puedes configurar tu equipo con temas, colores, para que así luzca bastante gamer.

De igual forma viene con Snapdragon 8 Gen 2, uno de los procesadores más veloces que potencian al terminal de una velocidad extrema. Buen punto en ese sentido.

REVIEW | Su sistema operativo es RedMagic OS 8 y se le complementa con Android 13. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo, el RedMagic 8S Pro tiene 12 GB de memoria RAM que se complementa con 10 GB más de memoria extendida, para que así obtengas 22 GB de RAM y puedas navegar sin preocupaciones de algún tipo de lentitud. Mientras que en el almacenamiento contamos con 256 GB, donde 14 GB de estos son ocupados por el sistema operativo.

REVIEW | El RedMagic 8S Pro tiene 12 GB de memoria RAM que se complementa con 10 GB más de memoria extendida. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo que me ha encantado del dispositivo es que el famoso botón rojo permite que ingreses rápidamente a tus videojuegos sin ningún tipo de preocupación, por el contrario, al hacer switch verás todos tus juegos de manera ordenada y el equipo se acomodará a las exigencias que lo permiten.

Pudimos abrir Fortnite sin ningún tipo de problema, los movimientos de los personajes resultaron fascinantes, además de un color bastante natural. Los verdes y los celestes están bien calibrados y no hay ápice de carga mientras recorres el mapa. Pudimos jugar en calidad épica a 30 fotogramas por segundo y en alta a 60 fotogramas por segundo.

REVIEW | Pudimos jugar Fortnite sin ningún tipo de problema, los movimientos de los personajes resultaron fascinantes, además de un color bastante natural. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

También ejecutamos Genshin Impact en donde el RedMadic 8S Pro logró también el mismo objetivo. No hubo lag ni se sobre limitaba el juego, el dispositivo se mantenía totalmente tibio mientas realizabas las investigaciones o te enfrentabas con los personajes. Incluso donde se requería mayor esfuerzo, se escuchaba un poco le refrigeración muy similar al de una PC. Buen trabajo.

CÁMARA

El RedMagic 8S Pro es un celular gamer, pero sus cámaras no tienen que ser una desventaja por ese sentido. Cuenta con triple sensor trasero en donde observamos el principal de 50 megapíxeles, el lente de 8 megapíxeles que es el ultra gran angular, mientras que el de 2 megapíxeles es el macro. En la frontal, la cual está escondida en un montón de píxeles es de 16.

En torno al lente principal es bastante eficiente. Si bien no es el mejor de todos los celulares, pero se defiende ofreciéndote una resolución bastante nítida con detalles, incluso si estás contra el sol.

REVIEW | Así toma las fotos el ZTE RedMagic 8S Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el ZTE RedMagic 8S Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

No hay presencia de ruido, y por el contrario puedes acercarte a los objetos para que así se difuminen rápido. En el tema de los colores, estos son buenos, de tal forma que, cuando tengas buena iluminación, logres concretar tu imagen sin ninguna falla. Capta muy bien las tonalidades a fin de que se parezcan a la realidad.

REVIEW | Así toma las fotos el ZTE RedMagic 8S Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el ZTE RedMagic 8S Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo malo es que no trae un telefoto para poder realizar el zoom, pero puedes usar el que es digital, aunque no ofrece los mismos resultados. Lo hemos puesto a prueba, pero con 2X a 3X es más que suficiente, llegando del 4X a los 10X, sí verás ruido y un desenfoque que no es agradable.

Ya mudándonos al ultra gran angular algo que me parece raro es que, al querer tomar una foto, en la pantalla suele verse con muchos gránulos de ruido. Juré que mis fotos iban a salir de esa manera, pero me equivoqué. Las imágenes suelen ser nítida, y el color es controlable activando la inteligencia artificial con el HDR, aunque no es para nada similar al lente principal.

REVIEW | Así toma las fotos el ZTE RedMagic 8S Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el ZTE RedMagic 8S Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, en el macro, este es activado de manera automática cuando te acercas a un objeto. Allí se te muestra en la configuración de la aplicación cámara para poder habilitarlo, pero eso sí, las tomas suelen ser frías y la pérdida de colorimetría es básico. Pero es lo que hay.

REVIEW | Así toma las fotos el ZTE RedMagic 8S Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En la frontal, algo que me llama la atención es que hay una iluminación en exceso. Eso perjudica un poco tus selfies, siendo demasiado brilloso y, con ello, se puede demasiado la naturalidad pese a que el efecto maquillaje, el cual viene preconfigurado, está desactivado. Creo que con una actualización estaría bien arreglarlo para evitar esos engorrosos sobresaltos.

Ya en la noche, la cámara tanto principal como los demás suelen perder mucho su brillo, aunque existe el modo noche para que puedas mejorarlas, pero no es suficiente. Las imágenes allí sí salen demasiado frías y no gozan de ese contraste a menos que tengas buena iluminación.

BATERÍA

En torno a la batería, el ZTE RedMagic 8S Pro tiene una batería de 6000 mAh, bastante para un celular gamer. Además, se le complementa una carga de 65 W. Esto genera a que la velocidad de carga del equipo sea óptima.

Puedes obtener el 30 % en 20 minutos, mientras que el 100% de la misma en 40 minutos aproximadamente. Pero eso sí, debes utilizar los componentes originales como el cable y el enchufe que traen porque uno genérico no podrás obtener el mismo resultado.

El ZTE RedMagic 8S Pro tiene una batería de 6000 mAh, bastante para un celular gamer. Además, se le complementa una carga de 65 W. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En torno al drenaje, también está bien optimizado. Puedes realizar trabajos fáciles, ya sea viendo el correo, revisando el WhatsApp, y la batería durará cerca de las 18 horas, mientras que, en el modo de videojuegos, complementado con la refrigeración, podrás tener entre 7 a 8 horas de duración.

CONCLUSIONES

El RedMagic 8S Pro de ZTE es un celular bastante especializado para personas que utilizan el celular para videojuegos. Es guerrero de por sí, pero debes tener cuidado con su diseño que lleva Corning Gorilla Glass 5.

En cuestión al software, también es fácil de utilizar. No hay demasiadas apps preinstaladas y las que trae son funcionales para la optimización del equipo.

Su botón de fácil acceso para los videojuegos es útil. Mientras que su RAM beneficiará en su tratamiento.

Lo malo se encuentra quizá en que no cuenta con un telefoto, de forma que puedas utilizar un poco de zoom optimizado que tender que conformarte con el digital.

El RedMadic 8S Pro de ZTE se vende en Perú a 3900 soles

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

