El rotundo éxito que ha alcanzado “100 días para enamorarnos” ha hecho que los seguidores de la serie de Netflix se pregunten por los actores que participan en ella y no nos referimos precisamente a los protagonistas de esta comedia dramática estadounidense, sino al resto del elenco.

Sofía Lama, quien da vida a Aurora, es uno de los personajes que se ha ganado el cariño del público, por tal motivo te contamos la razón que la llevó a rechazar, en un principio, esta producción y cuáles fueron los motivos por los que se animó a participar en ella.

SOFÍA LAMA RECHAZÓ PAPEL EN “100 DÍAS PARA ENAMORARNOS”

La actriz mexicana contó algo que nadie sabía. Resulta que a ella la habían invitado a integrar el proyecto, pero ella decidió rechazarlo porque estaba trabajando en otra producción que le interesaba mucho.

“¡Uff! Creo que esto no lo he contado nunca. Yo rechacé ’100 días para enamorarnos’ porque yo estaba casi dentro de otro proyecto que al final no se hizo”, dio a conocer la histrión de 33 años, quien lleva más de dos décadas activa en el mundo de la actuación.

La actriz mexicana de ascendencia griega y española. (Foto: Sofía Lama / Instagram)

SE ARREPIENTE Y LLAMA A LA PRODUCCIÓN

Según contó, cuando se enteró de que Mariana Treviño e Ilse Salas eran las protagonistas se arrepintió, pero se jugó una última carta. “Yo siempre había querido trabajar con ellas y me dije: ‘¡Dios mío, lo que acabo de negar!’ Y llamo al equipo y le digo que mejor sí, que sí participo”.

Lo que ella no imaginaba es que el papel de Isabel, la psicóloga de la escuela, que le habían propuesto en un principio, ya no estaba disponible.

“Pero el de Aurora no estaba cerrado, me lo ofrecieron y me lo quedé; me gustó muchísimo más. Entonces le cae perfecto el refrán de ‘lo que es para ti nadie te lo quita’ y las cosas como tienen que pasar porque si no hubiera rechazado a Isabel no hubiera disfrutado de Aurora; y es de los [papeles] que más he disfrutado en mi carrera”. manifestó en entrevista con Expreso de Ecuador.

Asimismo, agradeció al público por la gran aceptación que ha tenido la serie de Netflix. “Con orgullo, ’100 días para enamorarnos’ ha sido una sorpresa tan grande. En Argentina, la versión original, paraba al país para ver qué pasaba en los capítulos, pero aún así nosotros con el mismo guion e historia no sabíamos si iba a funcionar igual. Son regalos que nos caen como actores”.