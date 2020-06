“365 DNI” (“365 Days” en inglés o “365 días” en español) es el nuevo éxito de Netflix que está dando que hablar por su historia cargada de intriga y erotismo, posicionándose rápidamente como la favorita de la plataforma de streaming. Protagonizada por Anna-Maria Sieklucka y Michele Morrone, la película polaca está ubicada en el top 10 de las más vistas en varios países.

Basada en la novela homónima escrita por Blanka Lipińska, “365 DNI” cuenta el drama de Laura, una mujer de negocios que busca salvar su matrimonio. Sin embargo, termina en el radar de un problemático hombre: Massimo, de la mafia siciliana.

“365 DNI” es hoy una de las películas más vistas de Netflix en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos (Foto: Netflix)

El mafioso está obsesionado con Laura, a quien secuestra y mantiene cautiva durante 365 días, hasta que ella se enamora de él. Por supuesto, la cinta polaca ha desatado la polémica porque edulcora el síndrome de Estocolmo comparándola con “Cincuenta Sombras de Grey” (“Fifty Shades of Grey”).

Gran parte del éxito que ha alcanzado esta nueva producción se debe a la química entre Anna Maria Sieklucka y Michele Morrone, los protagonistas que han sabido convencer al televidente con su talento y entrega en cada una de sus escenas de amor en las casi dos horas de duración del filme. Esto ha despertado el interés del público por conocer más de los actores y su vida privada.

La película polaca está basada en la novela homónima de Blanka Lipińska y tiene como protagonistas a Anna Maria Sieklucka y Michele Morrone.

¿ANNA MARÍA SIEKLUCK Y MICHELE MORRONE SON PAREJA EN LA VIDA REAL?

La popularidad de la película está haciendo que los espectadores sientan curiosidad por conocer la historia de la vida personal de los protagonistas. Por lo tanto, los fanáticos ahora se preguntan: ¿Anna-Maria Sieklucka está saliendo con Michele Morrone?

Según se informa, el actor de 30 años Michele Morrone está soltero, pero su coprotagonista Anna Maria Sieklucka parece estar comprometida. La actriz polaca no está casada, pero recientemente publicó una foto en su Instagram y la subtituló como “Jedno”. Privado. Yo więcej nie będzie. Paz y amor,". Esto se traduce en “Uno. Privado. Y no habrá más. Paz y amor.”

Michele Morrone es el nuevo galán que ha conquistado el corazón de las personas que han visto "365 DNI" (Foto: Instagram)

Ella no implica directamente, que el hombre presente con ella es su novio, en cualquier lugar de la publicación. Pero, esto genera especulaciones ya que el actor ha mencionado varias veces que está viendo a alguien. Por lo tanto, lamentablemente para algunos fanáticos, Anna Maria Sieklucka y Michele Morrone no están saliendo.

Como Anna Maria no etiquetó al hombre junto a ella en la publicación de Instagram, todavía no hay detalles disponibles sobre él. Su edad, nombre o el estado confirmado de su relación aún no se conoce.

Anna Maria Sieklucka inició su carrera en el teatro y luego tuvo roles pequeños en el cine, hasta que llegó la propuesta de "365 DNI" (Foto: Netflix)

Durante las promociones de “365 DNI”, Michele Morrone admitió abiertamente que estaba saliendo con su coprotagonista, Anna Maria Sieklucka. Pero esto pronto fue descartado como una broma hecha por él. Las dos coprotagonistas son solo buenas amigos a pesar de su convincente química en pantalla.

Por otro lado, lo que se sabe de Michele Morrone es que se casó con la diseñadora Rouba Saadeh, con quien tuvo dos hijos. Sin embargo, la felicidad terminaría en 2018, dos años después. Para Morrone, la separación fue un duro golpe, que lo llevó a sufrir una gran depresión y alejarse durante un tiempo de la actuación. Incluso consideró la idea de abandonar su carrera.

VIDEO RECOMENDADO

“365 DNI” 2, ¿tendrá segunda parte la película erótica de Netflix?

TE PUEDE INTERESAR