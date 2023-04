La extraña muerte del patriarca de una familia muy respetada justo cuando iba a revelar que hace varios años tuvo una hija fuera de su matrimonio es la trama en la que gira “4 estrellas”, la telenovela de TVE que aterrizó en la parrilla de La 1 y que ha captado la atención de los televidentes.

A raíz de la buena acogida que ha tenido desde su estreno, el 23 de abril de 2023, muchos se preguntan cuántos capítulos tiene la serie española cómica, producida por Good Mood en colaboración con RTVE. A continuación, la respuesta.

¿QUÉ CANTIDAD DE EPISODIOS TIENE “4 ESTRELLAS”?

La producción familiar “4 estrellas” tiene un total de 127 episodios. En cada capítulo se tratará de resolver el misterioso fallecimiento de Ricardo Lasierra, el poderoso hombre que tuvo una hija hace cuatro décadas.

No sólo ello, pues veremos cómo su esposa Rita Vásquez y las dos hijas que tuvieron, Silvia y Marta, deberán afrontar esta situación inesperada que les tocó vivir. Mientras que la matriarca y la menor están empeñadas en no ceder nada a quien consideran una “intrusa”, la otra joven es más serena y conciliadora, por lo que buscará que no existan más conflictos.

En "4 estrellas", Ricardo Lasierra decide contar que hace cuatro décadas tuvo una hija fuera del matrimonio, pero muere extrañamente (Foto: Good Mood / RTVE)

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TIENE “4 ESTRELLAS”?

Hasta el momento, solamente se ha revelado que la comedia contemporánea, romántica y familiar tiene una temporada.

Así que si quedaste enganchado con la historia de la familia Lasierra, que recibe inesperadamente la llegada de un nuevo miembro, en este caso Clara, quien fue la amiga de infancia de las hijas de don Ricardo, sin que las tres sepan la verdad, no te pierdas ninguno de sus episodios.

¿CÓMO VER “4 ESTRELLAS”?

Para ver “4 estrellas”, sólo debes encender tu televisión y captar el canal La 1 de RTVE, el cual emite la serie de lunes a jueves a las 21:50 horas de España.

En el caso que desees ver los episodios de manera online, simplemente HAZ CLIC AQUÍ.

La viuda y las dos hijas de Ricardo Lasierra en "4 estrellas" (Foto: Good Mood / RTVE)

RECEPCIÓN DE “4 ESTRELLAS” EN SUS PRIMEROS CAPÍTULOS

El domingo 23 de abril de 2023, fecha en la que “4 estrellas” lanzó sus dos primeros episodios en prime time logró bueno números. Lo mismo hizo el lunes 24, ya que La 1 registró 10,2% de audiencia gracias a su propuesta televisiva. ¿De cuánto se habla?

El capítulo 3 de la serie de RTVE logró una media de 1.398.000 espectadores (9,5% de cuota), este episodio creció hasta 1.478.000 y un 9,7% con el consumo en diferido. Además, hasta 3.488.000 personas estuvieron pendientes de sus tramas, precisa Diez Minutos.