Desde su debut en julio de 2016, la boy band de K-pop NCT 127 se ha convertido en una de las más populares tanto en Corea como en otros países del mundo, gracias a sus cuatro álbumes de estudio y giras internacionales.

Surgida como una subunidad de la Neo Culture Technology, cada pequeña agrupación responde al concepto de S.M., Lee Soo-man de crear varias células de música y arte coreano en varias ciudades del mundo, y en el caso de NCT-127, se ubican en Seúl.

Pese al gran éxito de la agrupación, el futuro de las celebs de K-pop luce incierto tras el accidente que sufrieron recientemente y que ha dejado a varios de sus integrantes heridos.

La banda está conformada por nueve integrantes (Foto: NCT 127 / Instagram)

EL ACCIDENTE DE NCT 127

La mañana del 9 de diciembre, la banda compuesta por nueve integrantes se disponía a grabar una publicidad en un estudio ubicado en Jinjeop-eup, Namyangju-si, ubicado en la capital de Corea, la cual ha dejado a varios idols heridos.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los reportes de la estación de bomberos de la zona, una estructura de dos metros se desprendió y dejó heridos a cuatro integrantes, los cuales sufrieron duros golpes.

Afortunadamente, la boyband no tuvo que lamentar la pérdida de ninguno de sus miembros, quienes solo sufrieron lesiones menores, pero que por precaución fueron trasladados a un centro médico.

“No hubo diagnósticos como fracturas hechas en la escena, y que cayeron fueron transportados a un hospital en un estado consciente. Afortunadamente, se entiende que no hay lesiones importantes”, comunicó un oficial al portal All K-Pop.

La banda es una subunidad de la Neo Culture Technology (Foto: NCT 127 / Instagram)

Integrantes de NCT-127 heridos

De acuerdo con diversos portales y SM Entertainment, la agencia encargada del grupo, fueron tres los integrantes que fueron derivados a un centro médico para los estudios de descarte.

“Johnny, Jaehyun y Jungwoo sufrieron lesiones cuando la estructura del gimnasio se derrumbó durante la filmación de su anuncio”, apuntó la empresa de representación. Este último, además, “se perderá la transmisión del 10 de diciembre de ‘Music Core’ de MBC”.

La gira de NCT-127 a Latinoamérica

Por el momento, se desconoce si el incidente afectará la gira que tendrá la banda por Latinoamérica y Estados Unidos, la cual iniciará en enero de 2023 con sus presentaciones confirmadas:

9 de enero: Chicago (EE. UU.)

11 de enero: Houston (EE. UU.)

13 de enero: Atlanta (EE. UU.)

18 de enero: Sao Paulo (Brasil)

19 de enero: Sao Paulo (Brasil)

20 de enero: Sao Paulo (Brasil)

22 de enero: Santiago (Chile)

25 de enero: Bogotá (Colombia)

28 de enero: Ciudad de México (México)