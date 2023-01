En 1997, ABC estrenó una de las sitcom más recordadas en la historia de la cadena y que, además, se basaba en un caso real: “Ocho son suficientes”, la serie basada del periodista Tom Braden, quien tuvo una familia numerosa y debió luchar para convivir con todos estos mientras superaba la muerte de su esposa.

Si bien la estrella era Tom Bradford (Dick Van Patten), fue el menor de la familia radicada en Sacramento, el que se robó el cariño del público gracias a sus curiosos comentarios y divertidas ocurrencias. Fue así como Adam Rich, quien daba vida al pequeño Nicholas, saltó a la fama.

Considerado uno de los actores infantiles más prometedores e importantes, Adam tendría discretas participaciones en otras producciones, aunque no podría desprenderse de su rol en la comedia dramática de ABC, volviendo para reuniones posteriores de los integrantes de la sitcom.

Adam Rich interpreta a Christofer en "Ocho es suficiente" (Foto: ABC)

¿QUIÉN ERA ADAM RICH?

Adam Rich era un actor estadounidense recordado por su participación en “Ocho son suficiente”, pero que tuvo su debut frente a las cámaras en un episodio de “El hombre nuclear” (o “El hombre de los seis millones de dólares”).

Pese a su éxito inicial, Rich no sería considerado para otros papeles importantes, convirtiéndose en actor de voz y teniendo pequeños cameos. Conforme el tiempo pasaba, además, se vio inmerso en problemas de adicciones, robos y arrestos, destacando su encarcelamiento por conducir bajo la influencia del alcohol en 2003.

Del mismo modo, en 1991 se vio involucrado en un presunto robo, por lo que fue arrestado, pero sería Dick Van Patten, el actor que interpretaba a su padre, quien pagaría su fianza para que este salga en libertad.

El actor nunca pudo desprenderse de su papel en la serie de ABC (Foto: Child Stars Photo Gallery / Pinterest)

Los papeles de Adam Rich

Además de su participación en “Ocho son suficiente” como Nicholas, fue la voz del mago Presto en “Calabozos y dragones” y un rol menor en “Guardianes de la bahía” (“Baywatch”), “Fantasy Island” y “Small Wonder” (“La pequeña maravilla”).

Del mismo modo, fue parte de dos cintas basadas en su rol en las sitcom: “Eight Is Enough: A Family Reunion” (1987) y “An Eight Is Enough Wedding” (1989).

LA MUERTE DE ADAM RICH

De acuerdo con varios medios locales, el cuerpo sin vida del actor fue hallado en su domicilio en Los Ángeles, algo que fue confirmado por el portal TMZ, que conversó con algunos de sus familiares.

Si bien los deudos del actor se negaron a revelar las causas de su muerte, algunas fuentes policiales que conversaron con el portal indicaron que no hay indicios de un homicidio, aunque es muy pronto para dar conclusiones oficiales.