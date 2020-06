Algo que muchos críticos no se explican está ocurriendo con las películas de Adam Sandler, que a pesar de considerarlas no ser muy buenas, tienen una gran éxito en Netflix. Sobre todo, cuando recuerdan cómo la reputación del actor se vio sacudida después de que “That’s My Boy” recaudó solo US$ 57.7 millones contra un presupuesto de US$ 70 millones, algo que llevó a Sony a decirle en 2014 “no” a uno de sus lanzamientos.

Tras la negativa de dicho estudio cinematográfico al actor que protagonizó 24 películas y estuvo bajo la producción de otras 13 en las que no apareció, la plataforma de streaming vio en él una gran oportunidad.

El portal ScreenRant publicó un artículo en el que explica por qué son tan populares los filmes de Sandler en Netflix, algo que el propio comediante, productor y guionista tampoco creyó desde el inicio.

Adam Sandler tiene una gran cantidad de seguidores muy fieles que lo sigue en todos sus proyectos (Foto: Laurent EMMANUEL / AFP)

EL TRATO ENTRE NETFLIX Y SANDLER

El acuerdo inicial entre la plataforma de streaming y la compañía de producción Happy Madison de Sandler fue de cuatro películas, pero debido al rotundo éxito este se ha extendido desde 2014.

Un claro ejemplo de lo bien que le va a sus filmes en Netflix es “The ridiculous six”, que en los primeros 30 días fue la película más vista en la historia de la plataforma y continúa siendo el preferido.

Actualmente se ha renovado dos veces el acuerdo, el más reciente fue enero de 2020. Según el gigante de la transmisión, los suscriptores han pasado colectivamente 2 mil millones de horas, o 228.000 años, viendo los originales de Sandler’s Netflix desde 2015. Asimismo, 83 millones de personas vieron “Sandler’s Murder Mystery” en sus primeras cuatro semanas de lanzamiento, precisó el portal.

En un comunicado, Netflix indica que sus suscriptores “aman” al actor Adam Sandler (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ SUS PELÍCULAS DE NETFLIX SON TAN POPULARES?

En un intento para comprender por qué a la gente le gusta tanto las películas de Adam Sandler en Netflix, Morning Consult realizó una encuesta el año 2019 entre sus fanáticos.

Se descubrió que muchos de sus seguidores más devotos lo vieron desde el inicio de su carrera en “Saturday Night Live” o en las películas “Billy Madison” y “Happy Gilmore”, por lo que querían continuar al tanto de lo que hacía.

Pero cuando se percataron que entre los fanáticos estaban jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando actuó en sus primeras películas, estos señalaron que están menos interesados ​​en la actuación aclamada por la crítica en “Uncut Gems” que en la comedia de Sandler. “Estaba sabroso. Fue fácil. Fue suave”, le dijo el analista de entretenimiento Robert Thompson a Morning Consult mientras interpretaba los resultados de la encuesta.

“Es probable que sea menos probable que el público envejeciente [de Sandler] pague por verlo en un teatro, pero aún así les encantaba reírse de sus payasadas en casa”, señaló el historiador de cine Ben Fritz.

Adam Sandler en "Punch Drunk Love", su primer rol dramático. (Foto: Columbia Pictures)

¿CÓMO NETFLIX RECOMIENDA LAS PELÍCULAS DE SANDLER?

El algoritmo de Netflix recomienda el contenido a sus suscriptores y cuando detecta a quienes ven las películas de Sandler o sale uno de sus nuevos filmes lo apuntan a su público tradicional.

En el momento que alguien revisa a “Billy Madison” o “Happy Gilmore”, el algoritmo identifica a otro posible fanático de Sandler y comienza a recomendar sus trabajos más recientes.

