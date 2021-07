La guapísima y carismática conductora de televisión Adamari López ha luchado para llegar a dónde está y en el camino ha tenido obstáculos que ha sabido sortear. Uno de ellos fue el veto que tuvo que enfrentar con la cadena Televisa, que decidió cancelar su debut en una telenovela, a pesar de que había ganado el casting a estrellas de la talla de Aracely Arámbula e Irán Castillo. Aquí toda la historia y otros casos emblemáticos.

La ex pareja de Toni Costa iba a debutar en la empresa mexicana en 1997 interpretando a Verónica Castro de joven en el melodrama “Pueblo chico, infierno grande”, pero finalmente fue rechaza por motivos ajenos a ella. ¿Qué pasó?

“Hice casting con Aracely Arámbula y con Irán Castillo, fueron dos de las figuras que ya estaban cotizando en México, que eran egresadas del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa), que tenían como esa importancia dentro de la misma empresa y que entendería yo que las iban a mirar más a ellas porque eran egresadas del CEA. A mí no me conocían”, contó la conductora del programa matutino “Hoy día”, de Telemundo, en una charla con el publicista Joe Bonilla.

Adamari López se sorprendió al obtener el papel y se ilusionó con el ingreso a la meca de las telenovelas. “A mí me dieron el papel. Yo llegué a tomar clases en el CEA, empecé las clases de capacitación para suavizar mi acento puertorriqueño y neutralizarlo, me hicieron un cambio de imagen… Estaban empezando a hacer el trámite porque entendían que el papel era mío”, rememoró, al indicar que todo estaba listo para poder empezar a la grabar la telenovela.

¿POR QUÉ TELEVISA VETÓ A ADAMARI LÓPEZ?

El sueño de debutar en Televisa se truncó de un momento a otro, cuando la empresa se dio cuenta de que algunas de las telenovelas en las que había participado en su natal Puerto Rico se habían transmitido por TV Azteca, la competencia de Televisa, lo que era imperdonable en esa época.

“Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula”, relató en uno de sus libros Adamari. “Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo”, añade.

LA REVANCHA DE ADAMARI LÓPEZ CON TELEVISA

Televisa, poco después, decidió quitarle el veto a Adamari López, quien pudo debutar en la famosa televisora, que exportaba sus telenovelas. La actriz boricua obtuvo su primer papel en el melodrama “Sin ti”, donde tuvo uno de los papeles principales como parte del elenco juvenil. La historia se estrenó en diciembre de 1997.

“Hicieron como una reestructura, me imagino yo, dentro de la empresa y quitaron los vetos de gente que a lo mejor pensaron que no volverían a trabajar, el mío fue uno de ellos”, dijo la actriz y conductora portorriqueña.

Luego de “Sin ti” siguieron otras producciones en la empresa que le dieron fama a Adamari a nivel internacional. En 1998 fue la villana de “Camila”, protagonizada por Biby Gaytán y Eduardo Capetillo y un par de años después se integró al elenco de “Locura de amor”, a la que siguió “Amigas y Rivales”, en donde fue una de las actrices estelares.

Entre 2002 y 2003, sin embargo, López actuó en “La Gata”, en Venezuela; y, en 2004, volvió a Televisa con “Mujer de Madera”.

Otros trabajos en esa televisora fueron “Bajo las riendas del amor” (2007) y “Alma de Hierro” (2008). Ya con Telemundo, Adamari participó en 2017 en La Fan, y desde entonces no ha vuelto a los melodramas.

¿QUÉ OTRAS ESTRELLAS HAN SIDO VETADAS POR TELEVISA?

Televisa también ha vetado a otras estrellas como de sus grandes figuras como Lucía Méndez, Verónica Castro y Lucero.

Verónica viajó a Argentina a grabar algunas telenovelas, algo que no fue del agrado de Televisa, así que durante un tiempo desapareció de los canales de la empresa, pero los conflictos se arreglaron y en 1986 volvió por la puerta grande con “Rosa Salvaje”.

El problema de Lucía Méndez fue que en 1992 grabó “Marielena” en Telemundo y la telenovela se transmitió en TV Azteca. Durante más de una década no volvió a figurar en Televisa, hasta que en 2007 actuó en “Amor sin maquillaje”.

Lucero también pasó por Telemundo después de su repentina salida de Televisa en 2014, pero luego regresó al canal que la vio nacer. La estrella juvenil Danna Paola, fue vetada por la televisora, que recortó su aparición en los Premios Juventud, el pasado agosto. El motivo sería que rechazo algunos papeles con la cadena mexicana.