Adolfo Bolivar en la reciente edición de su programa radial se tomó unos minutos para referirse a Mayra Goñi, quien protagonizó toda una polémica en redes sociales por un comentario que hizo respecto a una donación del Papa Francisco.

Días atrás, se conoció que el Sumo Pontífice donó 27 respiradores a Latinoamérica para ayudar en la lucha contra la pandemia del coronavirus (COVID-19). Tras la noticia, Couto escribió en Twitter. “¡Solo 27! JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA”.

Para Adolfo, el tweet de Mayra fue una burla a la donación del Papa. “Mayra Couto se burló, rió. Refiriéndonos solamente al ‘jajaja’ ¿cómo tomamos el ‘jajajaja’? yo lo tomo como una burla, y en este caso la mayoría lo ha tomado así. Mucha gente la ha criticado”, dijo.

“Para algunos era mucho, puede ser. Para otros era poco, puede ser. La idea es ayudar. La idea es que, sea Maradona, David Beckham, Marc Anthony, Luisito Suárez, la cosa es que se aplaude cuando alguien tiene la intención de donar. Puede derrepente donar 10 veces, puede ser. Pero al menos hay una donación”, agregó.

Finalmente, el conductor de radio señaló que la recordada actriz de “Al Fondo Hay Sitio” debería quedarse callada y ‘no ser parte del problema’.

“No es momento porque si yo no estoy ayudando, mejor cierro el pico. Si no eres parte de la solución, no seas parte del problema (…) Para los familiares, para la gente que espera desesperadamente un respirador, un auxilio, un ventilador para poder salvarse de la muerte, ese ‘jajaja’… Yo entiendo su ‘pudo ser más’ por el dinero, pero todo tiene un momento y todo tiene lugar. Es como un chiste en un velorio, no es pues”, indicó Adolfo Bolívar.

Adolfo Bolívar sobre Mayra Couto y su burla al Papa Francisco - TROME

VIDEO RECOMENDADO

Choca Mandros y Guajaja bailaron en “Esto es guerra”

Choca Mandro y Guajaja bailan en Esto es guerra